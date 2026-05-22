VARON destaca la seguridad respiratoria en México ante el calor del verano y la temporada de viajes

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 21 de mayo de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que aumentan las temperaturas en Mexico, VARON hace un llamado a los adultos mayores y a las personas con enfermedades respiratorias crónicas para que prioricen la seguridad respiratoria y la preparación ante el calor, de cara a la temporada de viajes de verano, cuando la EPOC y otras afecciones respiratorias pueden volverse más difíciles de manejar.

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Los especialistas advierten que el calor extremo, la humedad y la contaminación del aire pueden afectar la función pulmonar, especialmente en personas mayores. Durante el verano, la deshidratación y la exposición prolongada al exterior pueden aumentar el riesgo de dificultad respiratoria.

Mantener niveles estables de oxígeno es clave en estas condiciones. Para muchos pacientes, el acceso a un concentrador de oxígeno puede apoyar la respiración diaria y ayudar a mantener la seguridad durante viajes o actividades al aire libre.

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Con el aumento de viajes en adultos mayores, crece la demanda de soluciones portátiles. Dispositivos como el concentrador de oxígeno portátil y la máquina de oxígeno se han vuelto herramientas importantes para personas con EPOC que buscan mantener su movilidad.

VARON, proveedor global de tecnología respiratoria, destaca dos modelos diseñados para apoyo en movimiento: el VP-2 y el VP-8G.

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El VARON VP-2 concentrador de oxígeno portátil ofrece oxígeno estable al 93% ± 3% con flujo ajustable de 1 a 5 niveles. Pesa solo 2,2 kg, incluye batería extraíble y permite carga en casa o en automóvil, ideal para uso diario y viajes.

El VARON VP-8G concentrador de oxígeno portátil pesa 1,98 kg y ofrece flujo pulsado de 8 niveles con 93% ± 3% de concentración de oxígeno. Su diseño ligero, silencioso y de fácil mantenimiento lo hace adecuado para viajes y uso nocturno.

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Los expertos recomiendan a los adultos mayores consultar con su médico antes de viajar, evitar el calor intenso y mantener una hidratación adecuada.

Con la llegada del verano, aumenta la atención sobre la salud respiratoria en México y la necesidad de soluciones de oxígeno compactas que ayuden a los usuarios a mantenerse activos, móviles y seguros.

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Para más información, visite Sitio web oficial de VARON.

Contacto con Medios:VARON Concentrador de OxígenoEmail: support@varoninc.mxSitio web: https://varoninc.mx/

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FUENTE VARON

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