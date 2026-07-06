Bruselas ve un error retirar sanción a Balogun y defiende que la política no debe "influir" en deporte

El comisario europeo de Juventud, Cultura y Deportes, Glenn Micallef, ha considerado este lunes que la decisión de la FIFA de permitir al jugador de Estados Unidos Folarin Balogun jugar contra Bélgica este martes pese a tener una tarjeta roja ha sido una "decisión equivocada"; al tiempo que ha pedido que la política no influya en las decisiones deportivas, después de que trascendiera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que revisara la suspensión del jugador.

"Muchos aficionados al fútbol, incluidos exjugadores, ya se han pronunciado sobre la suspensión de Balogun . Como aficionado, yo también creo que fue una decisión equivocada", ha escrito en un mensaje en redes sociales el responsable de Deportes en el Ejecutivo de Ursula von der Leyen.

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Aunque Micallef evita en su declaración toda referencia expresa a Trump o Infantino, sí avisa de que "influir en las decisiones deportivas minaría la autonomía del deporte" y afirma haber sido siempre "claro" respecto a que las decisiones sobre las reglas deportivas y asuntos deportivos "corresponden a los órganos deportivos, no a los políticos".

"Sin embargo, deberíamos centrarnos en los retos reales de gobernanza que afronta el deporte, incluida la instrumentalización del deporte con fines políticos", ha concluido.

Más tarde, la portavoz de Micallef ha evitado referirse explícitamente al caso de Balogun cuando ha sido preguntada por ello en una rueda de prensa en Bruselas, y se ha limitado a decir que, de manera general, Bruselas defiende la "autonomía del deporte".

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También ha dicho que "respeta el derecho de las federaciones deportivas de decidir sobre los criterios por los que participan en una competición, criterios que deben ser objetivos y transparentes". "Apoyamos el principio del 'juego limpio' y de competición transparente", ha concluido.