Agencias

Detienen a un joven ruso por quemar su pasaporte

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Moscú, 6 jul (EFE).- La Policía rusa detuvo a un joven ruso residente de la ciudad de Cheliábinsk, en los Urales, por quemar en público su pasaporte, informaron este lunes medios locales.

Según el canal de Telegram ‘Ostorozhno, novosti’, las autoridades judiciales incoaron una causa penal contra el joven.

El chico de 19 años quemó su pasaporte en uno de los bares de Cheliábinsk, según se puede ver en un vídeo que se hizo viral en redes sociales.

Según la información preliminar, las acciones del joven se deben a una apuesta perdida y no tienen un trasfondo político.

No obstante, el Ministerio del Interior calificó sus acciones como una profanación del escudo estatal de Rusia, dado que el pasaporte ruso lleva impreso dicho emblema.

Si es declarado culpable, podría ser condenado a hasta un año de cárcel. EFE

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