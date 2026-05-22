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México y la UE firman su nuevo acuerdo global modernizado

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Ciudad de México, 22 may (EFE).- México y la Unión Europea (UE) firmaron este viernes el Acuerdo Global Modernizado y un Acuerdo Comercial Interino, además de una carta de intención para establecer un diálogo político y estratégico sobre consultas y coordinación en asuntos globales, en el marco de la VIII Cumbre México-Unión Europea celebrada en Ciudad de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encabezaron la firma del Acuerdo Global Modernizado, acompañadas por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en calidad de testigo.

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El acuerdo busca actualizar y ampliar la relación política, económica y de cooperación entre ambas partes, tras más de veinticinco años de vigencia del acuerdo original entre México y el bloque europeo. EFE

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