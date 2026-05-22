Hezonja, optimista de cara a la final: "Hay que creer"

Atenas, 22 may (EFE).- Mario Hezonja, jugador croata del Real Madrid, se mostró optimista de cara a la final de la Euroliga del domingo frente al Olympiacos y, tras derrotar al Valencia Basket en la segunda semifinal del torneo (90-105), fue contundente al afirmar en que hay que confiar en la victoria.

"Hay que creer en ello, hoy también nos hemos llevado otro susto con Usman (Garuba, que se retiró lesionado) pero hay que creer. Ellos han sido muy buen equipo en la fase regular pero nosotros somos el Real Madrid", dijo a Movistar.

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Destacó que ante el equipo taronja supieron controlar los "pequeños detalles" y que tanto sus compañeros como el entrenador, Sergio Scariolo actuaron "como uno solo" y es les ayudó a ganar el partido y colarse en una nueva final continental.