Agencias

El Real Madrid elimina al Valencia Basket y se cita con Olympiacos en la final de Euroliga

Guardar
Imagen 4BQ66RKAANCJLOHM2RGGLKXOJM

El Real Madrid venció (90-105) al Valencia Basket este viernes para avanzar a la final de la Euroliga, un golpe en la mesa de los de Sergio Scariolo que impidió el sueño 'taronja' en Atenas, a pesar de las bajas y de las lesiones en el último cuarto de Usman Garuba y Andrés Feliz, uno de los mejores y con el partido ganado.

Los blancos buscarán este domingo su 12ª Copa de Europa ante un Olympiacos que había superado (79-61) al Fenerbahçe en la primera semifinal. El Madrid tomó el control desde los primeros minutos e incomodó a un Valencia Basket que, en su primera 'Final Four', supo sufrir pero no encontró sus armas, triple o rebote ofensivo que sí lució su rival en el Telekom Center de la capital griega.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gobierno expresa preocupación por nuevos videos de gente armada en protestas en Bolivia

Infobae

Pedro Martínez, tras la eliminación: "Nos hubiera gustado jugar un mejor partido"

Infobae

El Real Madrid somete al Valencia y será el rival del Olympiacos en la final

Infobae

Waymo suspende sus robotaxis en autopistas de EE.UU. por problemas de seguridad

Infobae

Sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

Infobae