Desestimada la causa por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego en EEUU

Un juez federal de Estados Unidos ha desestimado este viernes la causa penal contra el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego por tráfico de personas al considerar que la investigación por este cargo estaba "viciada" y alegando el carácter de "represalia" de la Administración Trump al imputarle estos hechos.

"Las pruebas pruebas objetivas del caso demuestran que, de no ser por la demanda que Abrego ganó contra su expulsión a El Salvador, el Gobierno (estadounidense) no habría iniciado este proceso judicial", ha señalado el juez de distrito de Tennessee Waverly Crenshaw en su dictamen.

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"Solo después de que Ábrego lograra reivindicar sus derechos, el Poder Ejecutivo reabrió dicha investigación. Lo que el Gobierno califica como 'nuevas pruebas' no era nuevo desde el punto de vista jurídico. La buena fe subjetiva del fiscal no subsana el carácter de represalia", ha asegurado el magistrado en su escrito que apunta a que "de no ser por la investigación viciada de (el fiscal general interino, Todd) Blanche, (...) (el fiscal adjunto del Distrito de Tenessee, Rob) McGuire no habría solicitado una acusación contra Ábrego".

Tras regresar a Estados Unidos después de ser deportado por un "error administrativo" a El Salvador, Ábrego fue acusado por tráfico de personas ante un tribunal de Nashville, en el estado de Tennessee, donde fue arrestado en 2022 durante un control de tráfico en el que transportaba a nueve personas indocumentadas.

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Según los fiscales, Ábrego García transportó a personas indocumentadas en Estados Unidos en más de 100 viajes entre Texas, Maryland y otros estados. El salvadoreño ha sido acusado de tener vínculos con el grupo criminal Mara Salvatrucha, si bien se declaró no culpable de dichos cargos.

El migrante salvadoreño fue deportado en un primer momento a mediados de marzo y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador -impulsado por el presidente Nayib Bukele-- si bien la Justicia ordenó su retorno a Estados Unidos al considerar que se trataba de un error administrativo.

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