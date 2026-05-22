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Trump cambia de planes y regresará a la Casa Blanca para pasar el fin de semana

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Washington, 22 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió este viernes de planes y, en lugar de pasar el fin de semana en su club de golf de Nueva Jersey como tenía previsto, optó por regresar a Washington para permanecer en la Casa Blanca, sin que se ofrecieran explicaciones sobre el motivo de este cambio.

La agenda del mandatario, quien viajó a Suffern (Nueva York) para un mitin, fue modificada para incluir su regreso a Washington en lugar de desplazarse a su club de Bedminster (Nueva Jersey), como se anunció el jueves.

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El propio Trump informó este viernes a través de su red Truth Social que este fin de semana tampoco acudirá a la boda de su hijo Donald Trump Jr. en Bahamas porque quiere estar en Washington en este "momento importante".

La Casa Blanca no ha ofrecido más detalles, pero el cambio de planes se produce mientras Estados Unidos e Irán negocian, a través de los mediadores paquistaníes, un acuerdo que permita poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

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Asimismo, Trump lleva semanas amenazando con una posible intervención militar en Cuba, país sobre el que ha aumentado la presión con un bloqueo petrolero y con la imputación, esta misma semana, contra el expresidente cubano Raúl Castro. EFE

(foto)

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EFE

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