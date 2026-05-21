Taiwán aspira a lograr una producción mensual de 100.000 drones para 2030

Taipéi, 21 may (EFE).- La industria de drones de Taiwán continuará expandiéndose en los próximos años hasta lograr una capacidad de producción mensual de 100.000 unidades para 2030, de las cuales alrededor de la mitad se destinarán a la exportación, señaló este jueves el Ministerio de Asuntos Económicos (MOEA) de la isla.

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, el director general de la Administración de Desarrollo Industrial del MOEA, Chiou Chyou-huey, aseguró que el valor de la producción de drones de Taiwán se multiplicó por 2,5 el año pasado, hasta alcanzar los 12.900 millones de dólares taiwaneses (unos 409,1 millones de dólares estadounidenses).

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El funcionario declaró que la capacidad de producción mensual del sector es de aproximadamente 15.000 unidades en la actualidad, pero afirmó que la industria puede aumentarla "rápidamente" a medida que crece la demanda.

Según Chiou, la principal fuente de esa demanda es, hoy por hoy, interna, y los drones con capacidades militares fabricados comercialmente representan la mayor parte de dicha producción.

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Las ventas al exterior, por su parte, representan poco más del 20 % de la producción actual y están lideradas por República Checa, Polonia y Estados Unidos, apuntó Chiou, y agregó que, en los primeros cuatro meses del año, las exportaciones taiwanesas de drones alcanzaron los 147 millones de dólares estadounidenses.

Respecto a las diferencias entre Taiwán y China, explicó que los drones chinos para el consumidor todavía tienen una ventaja de precio "significativa", mientras que en aquellos pensados para el uso militar, donde la capacidad antiinterferencias, el vuelo autónomo y la fiabilidad son más importantes, la diferencia de precio es menor.

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La creación de una amplia flota de drones se ha convertido en una de las principales prioridades defensivas de Taiwán, que ve en la experiencia de Ucrania un ejemplo claro de cómo emplear la tecnología para hacer frente a un enemigo con capacidades militares superiores. EFE