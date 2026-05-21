Japón rechaza las criticas "infundadas" de China y Rusia por su "remilitarización"

Las autoridades de Japón han rechazado este jueves las críticas vertidas por China y Rusia sobre el viraje militar de Tokio tras la llegada al poder de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmando que se trata de ataques "infundados" y que lo realmente preocupante es la actividad militar de Pekín.

En declaraciones recogidas por la agencia Kyodo, el portavoz gubernamental, Masanao Ozaki, ha asegurado que las críticas contra Japón por su "remilitarización" son "totalmente infundadas", después de las críticas conjuntas de Rusia y China en el transcurso de la cumbre entre Xi Jinping y Vladimir Putin en Pekín.

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En este sentido, ha instado a China y Rusia a que "cambien su comportamiento", antes de insistir en que las actividades militares chinas o la invasión rusa de Ucrania son "motivo de seria preocupación para la comunidad internacional".

"Japón ha defendido constantemente los valores de libertad, democracia y Estado de derecho desde el final de la Segunda Guerra Mundial y ha contribuido a la prosperidad no solo de Asia, sino también del mundo", ha subrayado Ozaki, al tiempo que ha asegurado que la política japonesa está "exclusivamente orientada a la defensa" del país y no ha experimentado cambios.

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En su cita bilateral, Xi y Putin denunciaron a Japón por lo que consideran su "actual rumbo hacia una remilitarización acelerada", tras señalar a Tokio como "una seria amenaza" para la paz y la estabilidad regionales. La declaración conjunta de Rusia y China tras la cumbre apunta que ambas naciones desconfían de las "provocaciones extremas" de las fuerzas de derecha japonesas, entre ellas los intentos de revisar los tres principios no nucleares del país, que prohíben a Tokio poseer, producir o permitir la introducción de armas nucleares.

La cuestión de la militarización de Japón viene siendo motivo de choque entre Tokio y Pekín, especialmente después de que el Ejecutivo de Takaichi diera recientemente el paso de autorizar la revisión de los límites establecidos por la legislación para las exportaciones de materiales destinados a defensa, lo que abre la puerta a la posible venta de armas a terceros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

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Estos cambios marcan un viraje significativo a la hora de plantear la política gubernamental en materia de defensa en un país cuyas fuerzas solo pueden operar para llevar a cabo acciones defensivas y buscan reforzar la industria militar al considerar que el país se enfrenta al peor ambiente de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial.