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Bruselas empeora las previsiones de crecimiento e inflación de la UE por la guerra

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Bruselas, 21 may (EFE).- La Comisión Europea empeoró este jueves sus perspectivas económicas para la Unión Europea y la eurozona, golpeadas por el impacto de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que se traducirá en un menor crecimiento y una mayor inflación este año y en 2027.

En concreto, el PIB de la eurozona aumentará un 0,9 % en 2026 y un 1,2 % el siguiente (frente al 1,2 % y el 1,4 % que Bruselas calculaba en otoño, respectivamente), mientras que la expansión en el conjunto del bloque será del 1,1 % este año y un 1,4 % en 2027 (tres y una décima menos que el cálculo anterior).

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Respecto a los precios, la guerra sumará un punto a la inflación, que será del 3 % en la eurozona y del 3,1 % en la UE este año y posteriormente se moderará hasta el 2,3 % y el 2,4 %, respectivamente, lo que supone permanecer todavía por encima del objetivo del 2 % que persigue el Banco Central Europeo (BCE). EFE

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