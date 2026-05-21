La primogénita del rey de Tailandia sufre una infección grave tras 41 meses hospitalizada

Bangkok, 21 may (EFE).- La princesa Bajrakitiyabha, la hija mayor del rey Vajiralongkorn de Tailandia, recibe tratamiento médico por "una grave infección" que "no está controlada" tras permanecer hospitalizada desde diciembre de 2022 debido a una afección cardíaca que la dejó inconsciente, informó este jueves la Casa Real.

La princesa, de 47 años, presenta "hipotensión, arritmia y coagulación sanguínea" a raíz de "una infección abdominal causada por la inflamación del intestino grueso" detectada en abril, apunta el comunicado, el séptimo emitido desde su ingreso en el Hospital Chulalongkorn, en Bangkok.

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"A pesar del uso continuo de sistemas de soporte vital para sus pulmones y riñones, junto con la administración de diversos antibióticos y medicamentos para estabilizar la presión arterial y controlar el ritmo cardíaco, la infección ha empeorado y ahora afecta varios órganos vitales", señala la nota.

La Casa Real tailandesa ha tratado con secretismo el estado de salud de la princesa.

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El último parte médico fue publicado en agosto del año pasado, cuando se informó que Bajrakitiyabha recibía respiración asistida tras sufrir ese mismo mes una infección sanguínea grave, sin agregar más detalles.

Bajrakitiyabha, quien era vista como posible heredera al trono, fue hospitalizada el 15 de diciembre de 2022 tras perder el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competición canina en la ciudad de Nakhon Ratchasima, a unos 250 kilómetros al noreste de la capital tailandesa.

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Días después, la Casa Real explicó que la princesa se encontraba "estable hasta cierto punto" con varios órganos vitales, como su corazón, pulmones y riñones, dependiendo de máquinas para el funcionamiento.

En un comunicado publicado el 7 de enero de 2023, se explicó que la princesa perdió súbitamente el conocimiento afectada por una bacteria micoplasma que provocó la "inflamación del corazón" y una "alteración grave del ritmo cardíaco".

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Desde 2016, tras la ascensión al trono de su padre, Bajrakitiyabha -la única hija del primer matrimonio del rey Vajiralongkorn con su prima hermana Soamsawali, de quien se divorció en 1991- tomó un papel más prominente en las ceremonias y actos de la Casa Real, lo que se interpretó como un guiño ante la posibilidad de ser nombrada heredera del trono. EFE