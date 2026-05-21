Kane: "Esta Inglaterra es la mejor que hemos tenido nunca, somos una de los favoritas en el Mundial"

El delantero inglés Harry Kane está muy esperanzado de cara a las opciones de su selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, al que acuden "con la mejor de nunca" en busca de acabar con 60 años de sequía de un gran título.

El jugador del Bayern Múnich alemán será uno de los líderes de su selección en la Copa del Mundo con la esperanza de convertirse en el primer inglés en levantar el trofeo desde que lo hiciese Bobby Moore en 1966 en un torneo donde Inglaterra fue la anfitriona. Y desde entonces, el país considerado inventor del fútbol no ha vuelto a levantar ningún título, aunque ha jugado, y perdido ante Italia y España, las dos últimas finales de la Eurocopa.

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"Creo que nuestra plantilla es la mejor que hemos tenido nunca", declaró a la Press Association el delantero, que está lanzando el 'England Challenge', en el que los aficionados pueden ganar una bota de oro moldeada a partir de sus propias botas en el recinto futbolístico inmersivo 'TOCA Social'.

Para el goleador, que se ve "jugando el mejor fútbol" de su carrera, "cuando miras al once inicial, y a los jugadores que salen desde el banquillo", se puede constatar que se presenten al Mundial "como uno de los favoritos". "Hemos ido consolidándonos como equipo durante las últimas concentraciones bajo la dirección de Thomas (Tuchel, seleccionador). Creo que hemos marcado el listón y ahora estamos deseando continuar así en el Mundial del mes que viene", añadió.

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"Siempre hay algo especial en jugar un Mundial. Se siente algo especial por dentro, sobre todo cuando ganas. Sabemos lo mucho que significaría ganarlo, no sólo para nosotros, sino para los aficionados y para el propio país, y eso es lo que nos impulsa sobre el terreno de juego. Esperamos poder traer el título a casa para los aficionados", subrayó el futbolista del Bayern, que jugará su tercera Copa del Mundo tras marcar 58 goles en 50 partidos en todas las competiciones con el equipo alemán.

Ahora, Kane, ganador de la Bota de Oro al máximo goleador de las ligas europeas por segunda vez en su carrera tras 2024, cree que es "un futbolista completo". "Me encuentro en una etapa de mi carrera en la que soy, sin duda, un jugador diferente al que era hace 10 años", recalcó el inglés.

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"He aprendido mucho desde entonces hasta ahora, tengo más experiencia y he desarrollado mi juego bajando a esos espacios más retrasados y conectando el juego. Mi comprensión del juego y mi posicionamiento han alcanzado un nivel completamente diferente. Disfruto del jugador que soy ahora, sin duda", subrayó el delantero.

Kane tendrá otro hito personal en el punto de mira este verano, ya que persigue tres goles que le situarían por delante de Gary Lineker como máximo goleador del país en un Mundial. "Gary fue un delantero increíble para Inglaterra, y marcar 10 goles en un Mundial es impresionante. Los hitos personales son, por supuesto, una motivación y, como delantero, siempre quiero marcar cada vez que piso el campo, y esos hitos siempre son algo bonito de conseguir", admitió.

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"Pero la motivación definitiva es jugar con los chicos y ganar partidos. Si marco esos goles para superar el récord de Gary, significa que estoy ayudando al equipo a ganar, y ese es el escenario perfecto", añadió al respecto.

Kane está aportando una bota de oro de otro tipo, ya que ha donado una que ha usado para que se moldee como el Trofeo TOCA, donde los aficionados compiten en un 'desafío de Inglaterra' en los recintos inmersivos para llevársela a casa.

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