Irán ejecuta a dos supuestos miembros de "grupos terroristas separatistas"

Las autoridades de Irán han ejecutado este jueves a dos hombres a los que ha acusado de pertenecer a organizaciones "clandestinas" de grupos "terroristas separatistas".

Concretamente, los condenados a la pena capital han sido ahorcados en la mañana de este jueves, tras ser revisado el caso por el poder judicial y confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo de la República Islámica, según ha recogido la cadena estatal IRIB.

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Se trata de Ramin Zaleh y Karim Maroofpour, presuntos miembros de "grupos terroristas separatistas" que fueron condenados a la horca por formar parte de dichas estructuras con el propósito de atentar contra la "seguridad nacional" provocando un levantamiento armado a través de la formación de grupos criminales, de cometer tiroteos e intentar asesinatos.