Agencias

Irán ejecuta a dos supuestos miembros de "grupos terroristas separatistas"

Guardar
Imagen NB52BX4HAZFWPMHSRYPICGMTEA

Las autoridades de Irán han ejecutado este jueves a dos hombres a los que ha acusado de pertenecer a organizaciones "clandestinas" de grupos "terroristas separatistas".

Concretamente, los condenados a la pena capital han sido ahorcados en la mañana de este jueves, tras ser revisado el caso por el poder judicial y confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo de la República Islámica, según ha recogido la cadena estatal IRIB.

PUBLICIDAD

Se trata de Ramin Zaleh y Karim Maroofpour, presuntos miembros de "grupos terroristas separatistas" que fueron condenados a la horca por formar parte de dichas estructuras con el propósito de atentar contra la "seguridad nacional" provocando un levantamiento armado a través de la formación de grupos criminales, de cometer tiroteos e intentar asesinatos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Culmina el plazo dado por la Comunidad Andina a Colombia y Ecuador para eliminar aranceles

Infobae

Bolivia denuncia ante la OEA que las protestas "amenazan el orden democrático"

Bolivia denuncia ante la OEA que las protestas "amenazan el orden democrático"

Sindicato de Samsung logra un bono menor al exigido, pero sin tope, en acuerdo preliminar

Infobae

Trump tilda a Irán de "nación derrotada" y advierte que los diálogos con Teherán están "justo en el límite"

Trump tilda a Irán de "nación derrotada" y advierte que los diálogos con Teherán están "justo en el límite"

Consumidores europeos denuncian a Google, Meta y TikTok ante la Comisión Europea

Infobae