Ex jefe militar de la OTAN: "No creo que EEUU haya conseguido lo que quería lograr en Irán"

El expresidente del Comité Militar de la OTAN Rob Bauer ha asegurado que Estados Unidos no ha conseguido sus objetivos estratégicos en Irán con su ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero, tras indicar en todo caso que ha escuchado "siete u ocho" versiones distintas sobre los logros que perseguía en Irán.

"La cuestión es si las acciones de Estados Unidos han provocado realmente aquello que quería lograr. Y no lo sabemos, porque no sabemos exactamente cuál era el propósito de la operación. Con el tiempo hemos escuchado siete u ocho objetivos distintos", ha afirmado el almirante neerlandés, ya retirado, en una entrevista con Europa Press, durante su visita a Madrid para participar en el VII Foro Internacional Expansión.

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En todo caso, apunta a que el Gobierno estadounidense no ha logrado los objetivos políticos que se marcaba cuando atacó Irán y en algunos aspectos el escenario es ahora más complicado que antes de lanzar la campaña militar. "En muchos sentidos, no creo que Estados Unidos haya conseguido estratégicamente lo que quería lograr, aunque podría estar equivocado porque he escuchado distintos objetivos a lo largo del tiempo", ha ahondado.

El máximo responsable militar de la OTAN hasta enero de 2025 explica que, dependiendo de lo que se quisiera perseguir, "podría decirse que fue un éxito o no" la operación en Irán, aunque señala que los líderes iraníes son ahora "más extremistas que sus predecesores" y vaticina que "van a redoblar su postura.

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"Tal vez cedan en algún momento, pero por ahora no lo han hecho", ha señalado, tras incidir en que la operación militar de Estados Unidos vive una situación "muy diferente a la de Venezuela". "Irán está luchando básicamente por su existencia y por la forma en que quiere ser una nación desde hace cincuenta años", ha argumentado.

Respecto a la polémica suscitada después de que aliados como España o Italia rechazaran el uso de las bases estadounidenses en su territorio para lanzar el ataque a Irán, Bauer rompe una lanza por la Alianza Atlántica y recalca que la OTAN "nunca estuvo involucrada en la guerra en Irán".

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"No fue una decisión de treinta y dos naciones ir a Irán. Fue una decisión de Estados Unidos atacar a Irán, junto con Israel. Como esto no era una operación de la OTAN, el uso de bases, derechos de sobrevuelo y cualquier otro apoyo que Estados Unidos quisiera obtener en Europa no estaba garantizado", ha indicado en su conversación con Europa Press.

En este sentido, el ex alto mando de la OTAN dice "entender en cierto modo" la decepción de Washington cuando "uno quiere algo, lo pide y no se lo conceden". "Pero la cuestión es: ¿tenían la obligación de concederlo? La respuesta es no, porque no era una operación de la OTAN", ha subrayado.

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Igualmente, recuerda que Estados Unidos no presentó sus planes militares ni informó a los aliados europeos sobre la ofensiva en Irán, por lo que posteriormente países como España o Reino Unido tomaron su "decisión soberana" sobre autorizar el uso de las bases.

"LA OTAN NO ESTÁ ROTA"

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Sobre el estado de salud de la OTAN y la actitud rupturista del presidente estadounidense, Donald Trump, con sus continuos ataques verbales a los aliados, el ex presidente del Comité Militar de la OTAN insiste en que más allá de la figura de Trump en Estados Unidos la organización genera consenso entre republicanos y demócratas.

"Independientemente de lo que Trump diga a veces o escriba en su plataforma, si hablas con el Congreso de Estados Unidos en ambos partidos la gente ve a Rusia como una amenaza y apoya a la OTAN", ha indicado el ex jefe militar de la OTAN, que lanza un aviso a los aliados europeos y pide "no romper algo que no está roto".

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"Debemos tener cuidado en Europa de no romper algo que no está roto. La OTAN no está rota. Y hemos superado tormentas peores en nuestra historia", ha asegurado, tras incidir en que otros momentos "más difíciles" que el actual se saldaron positivamente para la organización, momento en el que enumera los conflictos entre Turquía y Grecia o la salida de Francia de la estructura militar de la OTAN. "Cada vez la gente decía: 'este es el fin de la OTAN'".

"El hecho de que hayamos crecido de 12 a 32 miembros demuestra que las naciones ven beneficios en unirse. Recientemente lo hicieron Suecia y Finlandia. Y España se unió en 1982 por una razón", resume.

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Bauer, eso sí, avisa de que un ataque estadounidense contra Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, aliado de la organización, sería el final de la OTAN. "Por eso no pasó, porque al fin y al cabo los estadounidenses no son tontos", afirma, para recalcar que está en el interés de Washington "tener un Ártico estable y seguro, un océano Atlántico estable y seguro y una Europa estable y segura". "Eso es lo que impulsa la relación", zanja sobre la salud del vínculo trasatlántico.

Sobre la idea de desarrollar una entidad europea de defensa fuera de la OTAN, como un Ejército europeo, el almirante neerlandés retirado admite no entender el debate, toda vez que la inmensa mayoría de la población de la Unión Europea --todos los Estados miembros menos Irlanda, Austria, Chipre y Malta--, forman parte de la OTAN.

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"Los países son soberanos y aportan tropas y medios a la OTAN para una operación o un ejercicio. El mando total siempre recae en el país. Siempre puedes retirar las tropas que has cedido a la OTAN. Si la semana que viene quieres cambiar eso, puedes hacerlo porque tú estás al mando de tus propias tropas", sostiene Bauer, quien defiende que la OTAN cuenta con "la estructura, los ejercicios, las normas y la doctrina". "Lo tenemos todo. Lo que no tenemos en cantidad suficiente son los medios y las tropas. Ahí es donde entran los objetivos de capacidad y por eso acordamos gastar más y ampliar nuestras Fuerzas Armadas", argumenta.

En este sentido aboga por que las naciones europeas se impliquen más en la OTAN en lugar de pensar en crear otras estructuras. "Estoy totalmente a favor de que Europa se implique más en la OTAN. Si hacemos lo que hemos acordado en la OTAN, las naciones europeas y Canadá serán más capaces porque adquieren equipos y capacidades que ahora solo tiene Estados Unidos", subraya, para recalcar que un papel más importante de Europa en el mundo pasa por "mostrar fuerza y poderío militar", algo que a su juicio irá de la mano de ser capaces de actuar cada vez más sin Estados Unidos.