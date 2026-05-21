Consumo abre expediente a una inmobiliaria por posibles infracciones en contratos de alquiler

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente para sancionar a una inmobiliaria que alquila miles de viviendas en varias comunidades autónomas al identificar que podría estar incurriendo en cuatro tipos de infracciones diferentes.

En concreto, la investigación de Consumo ha identificado como posible infracciones de la inmobiliaria la imposición a la parte arrendataria de un seguro de impago y la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión.

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Asimismo, valora como posibles infracciones la imposición de una penalización "desproporcionada" por cada día de retraso en la entrega de la vivienda y la incorporación de una cláusula que impone al arrendatario gastos y penalizaciones "injustificados" en relación con los equipos de suministros y los cambios de titularidad de estos.

El Ministerio considera que estas infracciones podrían ser consideradas como cláusulas abusivas y, por tanto, acarrear multas de hasta 1 millón de euros por cada una o de entre seis y ocho veces el beneficio ilícito.

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En un comunicado, la Dirección General de Consumo recuerda que la apertura de estos expedientes "no prejuzga el resultado final de la investigación.

El pasado abril, Consumo ratificó una multa de 3,6 millones de euros por prácticas abusivas contra sus inquilinos a Alquiler Seguro por cometer seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave.

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Estas cláusulas "vulneraban el derecho de los consumidores y aprovechaban la posición de predominio del mercado" de Alquiler Seguro.

La resolución devino firme y agota la vía administrativa después de que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, resolviese el recurso de alzada interpuesto ante él, y después de que la Dirección General de Consumo abriese un expediente sancionador a esta inmobiliaria por prácticas abusivas.

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