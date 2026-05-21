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Agenda Informativa de Europa Press para hoy jueves, 21 de mayo (1)

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Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy jueves 21 de mayo en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

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-- En Canadá, viaje oficial del Rey Felipe VI a Canadá.

-- 08.20 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, es entrevistado en 'La hora de La 1', de 'TVE'; y a las 19.00 horas, en 'Amanpour', de 'CNN'.

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-- 08.45 horas: El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, es entrevistado en 'La hora de La 1', de 'TVE'.

-- 09.30 horas: La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, es entrevistada en 'Espejo Público' de 'Antena 3'.

-- 10.45 horas: En Aranjuez (Madrid), la Reina Letizia visita la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, acompañada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Academia de Oficiales de la Guardia Civil (c/ Princesa).

-- 11.00 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Complejo de la Moncloa (Av. Puerta del Hierro, s/n).

-- 12.00 horas: En Madrid, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ofrece una rueda de prensa. Salón de Pasos Perdidos del Senado (C/ Bailén).

-- 17.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne con el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Amador Enseñat Berea. Sede del Ministerio (P.º Castellana, 109).

-- 18.00 horas: En Helsingborg (Suecia), el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, participa en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN; y a las 19.10 horas, en una cena de trabajo con los miembros del Consejo Atlántico Norte y Ucrania.

-- 18.30 horas: En Montevideo (Uruguay), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mantiene se reúne con el embajador de España en Uruguay; y a las 21.00 horas, con el presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.00 horas: Comisión de Interior. Sala Cánovas.

-- 09.00 horas: Visita a la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte de una delegación del Grupo Parlamentario de Igualdad del Parlamento de Reino Unido. Sala SERT.

-- 09.45 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Sala Constitucional.

-- 10.00 horas: Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. Sala Constitucional.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 10.30 horas: Reunión de Mesa. Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por videoconferencia.

-- 12.00 horas: Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Comparecencia del Coordinador del Proyecto LIFE Innocereal EU, Emilio Jesús González Sánchez. Sala Luis Carandell.

-- 13.00 horas: Ponencia de estudio sobre políticas de igualdad y corresponsabilidad-conciliación. Sala Sala 20.001-B.

-- 16.00 horas: Comisión General de las Entidades Locales. Comparecencias del alcalde de Córdoba, José María Bellido y de de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Sala de Europa.

-- 17.30 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. Por videonconferencia.

TRIBUNALES

-- 10.00 horas: En Madrid, el empresario Víctor de Aldama declara como investigado en el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama de mascarillas.

AUTONOMÍAS

-- 10.15 horas: En Valencia, la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ofrece declaraciones a medios antes de la concentración por la huelga indefinida educativa. Cortes Valencianas (Pl. Sant Llorenç, 4).

-- 10.30 horas: En Huesca, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se reúne con representantes de la empresa Valentia; y a las 11.45 horas, visita la huerta de Valentia. Centro Manuel Artero (Partida Afueras Huesca, 18B).

-- 10.55 horas: En Barcelona, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios tras intervenir en el evento 'PIXEurope Connect' (Av. Diagonal, 211). A las 11.45 horas, en Castelldefels, visita la sede del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO). Mediterranean Technology Park(C/ d'Esteve Terradas, 5). A las 13.15 horas, en Viladecans (Barcelona), realiza una visita a la sede de Ideaded (C/ Tecnologia, 35). A las 16.30 horas, en Barcelona, se reúne con la consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña, Nuria Montserrat.

-- 17.00 horas: En Toledo, el ministro del Innterior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto de clausura de la 53ª Conferencia Regional Europea de Interpol. Hotel Palacio de Buenavista (C/ de los Concilios, 1).

-- 21.00 horas: En Barcelona, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asiste al acto de celebración del 30 aniversario del despacho RocaJunyent. Museu Nacional d'Art de Catalunya (Parc Montjuïc, s/n).

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