Fujimori dice que aspira a reconciliar a Perú con obras, infraestructura y apoyo al campo

Lima, 20 may (EFE).- La candidata derechista a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, quien se enfrentará en una segunda vuelta al izquierdista Roberto Sánchez, afirmó que aspira a reconciliar al país con una presencia del Estado en todo el territorio nacional a través de obras e infraestructura, tras la división política en los últimos años.

En declaraciones a periodistas durante un acto electoral en Lima, Fujimori habló de reconciliación cuando se le solicitó un gesto hacia las familias de los más de cincuenta muertos en la represión a las protestas sucedidas tras la caída del presidente izquierdista Pedro Castillo y la ascensión de su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien se mantuvo en el poder con el apoyo desde el Parlamento del fujimorismo y otras fuerzas conservadoras.

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La candidata y líder del partido Fuerza Popular dijo haber pedido perdón durante una visita que hizo en su campaña para la primera vuelta de los comicios a la sureña región de Puno, fronteriza con Bolivia, que es uno de los departamentos del país donde más rechazo tiene y en el que Sánchez obtiene la mayor intención de voto.

"Cuando he estado en Puno, hace unos meses atrás, lo que hice fue pedir perdón a las familias en Puno que han sentido abandono por parte del Estado, que han perdido a sus familiares, y que ellos, a igual que en muchas regiones del país, sienten que el Estado no los mira, nos escucha y no cumplen con ellos", señaló Fujimori.

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"Aspiramos que en un gobierno de Fuerza Popular tengamos una presencia con obras, resultados e infraestructura, con apoyo a los agricultores y ganaderos. Esperamos recuperar la esperanza y reconciliar a todos los peruanos", añadió.

Fujimori apuntó también que en el siguiente quinquenio "no habrá alianzas partidarias" de Fuerza Popular con otros partidos, pero matizó que sí buscará acuerdos con otras fuerzas para aprobar reformas y leyes, al haber obtenido veintidós de sesenta senadores y cerca de cuarenta de 130 diputados.

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"Se dice que Fuerza Popular tiene una gran representación y mucho poder, yo les quiero decir que todos los partidos estamos obligados a consensuar para poder aprobar cualquier norma. "Sin el respaldo de cualquier otro grupo político no se podrá hacer nada", comentó Fujimori.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú está prevista para el próximo 7 de junio y será una suerte de reedición de los comicios de 2021, al enfrentar a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien ha perdido las tres últimas elecciones en la segunda vuelta; y al representante del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

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