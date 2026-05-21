Múltiples miembros de la flotilla a Gaza detenidos en Israel denuncian "violencia extrema" y "acoso sexual"

Varios de los activistas de la última flotilla a Gaza que permanecen actualmente detenidos por las autoridades israelíes han denunciado "violencia extrema", "acoso sexual y humillación", según ha recogido este miércoles el grupo de abogados Adalah, que brinda asesoría legal a cientos de participantes de la misión humanitaria.

"Abogados han brindado asesoría legal a cientos de participantes detenidos de la flotilla que han denunciado violencia extrema, humillación sexual y lesiones graves por parte de las fuerzas israelíes", ha informado el grupo en un comunicado difundido tras la visita de varios de sus letrados junto otros voluntarios al puerto de Ashdod.

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Allí habían permanecido detenidos los activistas desde su captura en aguas internacionales, si bien "todos" han superado la etapa inicial de procesamiento de inmigración israelí y, según Adalah, "casi todos están siendo trasladados a la prisión de Ktziot", el centro de detención más grande de Israel, situado en el desierto del Néguev.

Tras su visita, el equipo legal del grupo ha denunciado "violaciones sistemáticas del debido proceso y abusos físicos y psicológicos generalizados por parte de las autoridades israelíes contra los activistas". "Nuestro equipo recibió numerosas denuncias de violencia extrema, que revelan un nuevo patrón de abuso físico utilizado deliberadamente por las autoridades israelíes", reza la nota de Adalah, que cita tres casos de hospitalización y "decenas de participantes con presuntas fracturas de costillas y la consiguiente dificultad para respirar".

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Asimismo, las informaciones recogidas por el grupo apuntan también al "uso frecuente de pistolas Taser contra los participantes, así como lesiones sufridas por el uso de balas de goma durante la interceptación de las embarcaciones de la flotilla y en el barco militar al que fueron trasladados".

Los activistas detenidos, ha subrayado la organización, "fueron sometidos a una violencia extrema tanto en las embarcaciones como durante el traslado entre las mismas y el puerto". "Las autoridades los obligaron a adoptar posturas de estrés", acusa, agregando que "mientras los trasladaban por el puerto, los obligaban a caminar completamente inclinados hacia adelante mientras los guardias les sujetaban la espalda con violencia", como también los forzaban a "sentarse de rodillas dentro de la embarcación durante largos periodos de tiempo".

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"Además de este abuso físico, los participantes fueron sometidos a una grave degradación, acoso sexual y humillación", ha denunciado Adalah, que también ha apuntado a violencia de carácter islamófobo advirtiendo que "a varias mujeres participantes les arrancaron el hiyab las autoridades israelíes".

El grupo sigue "de cerca" la situación de los activistas, que "serán llevados mañana (jueves) ante un tribunal para comparecer en espera de su deportación". "Adalah exigirá estar presente en estas audiencias para brindarles representación legal", ha aclarado la organización, que "persiste en su exigencia de la liberación inmediata e incondicional de todos los participantes de la flotilla, que actualmente se encuentran detenidos ilegalmente".

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