El Nikkei sube un 3,02 % a la apertura ante un posible fin de la guerra en Irán

Tokio, 21 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía este jueves un 3,02 % a la apertura después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que las negociaciones con Irán se encuentra en las etapas finales.

Pasada media hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 1.806,56 puntos hasta ubicarse en 61.610,97 enteros.

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El índice más amplio, Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía por su parte un 1,65 %, o 62,46 puntos, hasta situarse en 3.854,11 unidades.

Con su alza de este jueves a la apertura, el Nikkei lograba deshacer sus pérdidas del miércoles, que llevaron al parqué tokiota a caer por debajo de la barrera de los 60.000 por primera vez en tres semanas.

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El alza ocurre después de que Trump afirmara que las negociaciones con Irán se encuentran en las etapas finales, y lanzara un nuevo ultimátum en el que amenazó a la república islámica con "tomárselo muy en serio" o de lo contrario "no quedará nada de ellos", si se retomaran los ataques en Oriente Medio.

Las subidas eran generalizadas entre las principales empresas del país, especialmente las del sector tecnológico.

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El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se disparó más de un 16 % en la primera media hora de negociación.

La subida tiene lugar entre los informes de que OpenAI ha comenzado los preparativos para su salida a bolsa en septiembre en Estados Unidos.

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En semiconductores, Advantest se apreciaba un 2,73 %, Tokyo Electron subía por encima de un 5,5 % y Disco avanzaba casi un 5,98 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ repuntaba además un 3,3 %, y sus rivales SMBC y Mizuho crecían un 0,53 % y casi un 4,53 %, respectivamente.

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En el sector de la defensa, el gigante Mitsubishi Heavy Industries bajaba un 2,86 %, y Kawasaki Heavy Industries hacía lo propio con un 1,46 %.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, crecía algo más de un 2,6 %, y el referente de la electrónica y los videojuegos Sony caía un 0,58 %. EFE

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