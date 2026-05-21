Bogotá será sede de la industria alimentaria de Latinoamérica con la feria Alimentec

Bogotá, 21 may (EFE).- La Feria Alimentec 2026 reunirá del 9 al 12 de junio en Bogotá a empresas, compradores y expertos de más de 20 países en un encuentro que busca consolidar a Colombia como uno de los principales centros de negocios de la industria alimentaria en Latinoamérica y el Caribe.

El evento, que se realiza desde hace más de 25 años en Corferias, reunirá a fabricantes, distribuidores; empresarios de hoteles, restaurantes y cafeterías (Horeca) y representantes de franquicias en un momento en el que la industria de alimentos y bebidas atraviesa transformaciones impulsadas por nuevas tendencias de consumo, sostenibilidad e innovación tecnológica.

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Uno de los focos de esta edición será la promoción del consumo de más alimentos frescos y menos procesados, así como el interés de los consumidores por conocer el origen de los productos y sus procesos de producción.

"Los consumidores quieren entender de dónde vienen los productos y cómo se producen. Eso está transformando toda la cadena de valor", afirmó la jefa del proyecto de Alimentec, Doris Chingaté, citada en un comunicado de los organizadores.

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Alimentec, que espera recibir más de 37.000 visitantes profesionales, también pondrá sobre la mesa tendencias relacionadas con inteligencia artificial aplicada a la industria, nutrición personalizada, bebidas no alcohólicas 'premium' y estrategias de expansión para marcas gastronómicas.

La edición de este año contará además con el sello de Anuga Select Colombia, vinculado a Anuga, la mayor feria mundial de alimentación que se realiza anualmente en Colonia (Alemania) y reúne a más de 7.000 expositores y unos 140.000 visitantes de cerca de 200 países.

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"Esa conexión fortalece nuestra capacidad de convocar compradores, distribuidores y actores internacionales que ven en Colombia una puerta de entrada a Latinoamérica", agregó Chingaté.

Uno de los eventos centrales de la feria será la eliminatoria nacional del III Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca, considerado uno de los concursos más importantes del sector y que escogerá al representante colombiano para competir en octubre en España por el título de la mejor tarta de chocolate del mundo.

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La competencia, que se realizará el 9 de junio, tendrá al cacao colombiano como ingrediente principal y reunirá a pasteleros profesionales y estudiantes de distintas instituciones del país.

En la edición internacional de 2025, el título a la mejor tarta de chocolate del mundo lo obtuvo la prestigiosa pastelera marroquí y jefa de obrador de L'Atelier Barcelona, Chayma Boutkabout, quien superó en la final al ecuatoriano Steben Gaviño.

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El concurso internacional cuenta además con un jurado integrado por referentes de la gastronomía y la pastelería como Martín Berasategui y Jordi Roca.

"En este país no solo se encuentra el mejor cacao, también están los mejores pasteleros", afirmó el chef español Paco Torreblanca, fundador de la Escuela Torreblanca y reconocido internacionalmente en el sector de la alta pastelería. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con la ayuda de la Feria Alimentec para la difusión de este contenido.

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