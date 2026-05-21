Sony sube los precios de PlayStation Plus: Essential, Extra y Premium costarán hasta dos euros más al mes

Sony ha hecho oficial su subida de precios para la suscripción PlayStation Plus, que finalmente afecta a todos los planes incluidas las versiones Essential, Extra y Premium, que ahora pasarán a costar 9,99, 15,99 y 18,99 euros al mes respectivamente.

La compañía anunció la subida de precios el pasado martes, cuando dio a conocer sus planes para aumentar la tarifa para los nuevos clientes "en regiones seleccionadas" a partir del 20 de mayo, a causa de las "condiciones actuales del mercado".

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En ese momento, Sony ya indicó que el precio de PlayStation Plus Essential subiría su coste un euro para la suscripción mensual, pasando de los 8,99 a los 9,99 euros. Asimismo, también detalló que la suscripción de tres meses ascendería a los 27,99 euros, en lugar de los 24,99 euros que costaba actualmente. En lo relacionado a las suscripciones PlayStation Plus Extra y Premium, no compartió más información.

Ahora, Sony ha hecho efectivo el aumento de precios en España y, como muestra en su página web oficial, a pesar de no haberlo anunciado junto a los cambios para el plan Essential, también ha incrementado el coste de las opciones Extra y Premium.

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Concretamente, la suscripción PlayStation Extra ha ascendido un total de dos euros hasta los 15,99 euros al mes (antes 13,99 euros) y a 43,99 euros por tres meses frente a los 39,99 euros anteriores. Por su parte, el plan PlayStation Premium también ha incrementado en dos euros la tarifa mensual, pasando de 16,99 a 18,99 euros al mes, y su tarifa por tres meses ha ascendido a 54,99 euros (antes 49,99 euros).

Así, PlayStation ha incrementado las tarifas para los tres planes de suscripción en sus versiones de pago mensuales y en los periodos de tres meses. Sin embargo, el precio de la suscripción anual se ha mantenido sin cambios en todos los planes.

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Estos incrementos van en contraposición al enfoque acogido por Microsoft para Xbox Game Pass, que recientemente redujo el precio de su plan de suscripción Game Pass Ultimate a 20,99 euros, frente a los 26,99 que cobraba anteriormente. Lo mismo ocurrió con Game Pass para PC, que disminuyó dos euros, pasando de 14,99 a 12,99 euros.

Con todo, el movimiento de Xbox ha sido único en las plataformas de entretenimiento ya que, por el contrario, la mayoría se están subiendo a la ola de subidas de precio generales, como Netflix o Spotify.

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