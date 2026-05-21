Kenia rescata a 22 niñas de una presunta red de tráfico y explotación sexual

Nairobi, 21 may (EFE).- Las autoridades de Kenia rescataron a 22 niñas de una presunta red de tráfico y explotación sexual en el condado de Mombasa, en el sureste del país y en la costa del océano Índico, informó este jueves la Policía.

Según publicó la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de Kenia en su cuenta de la red social X, las menores fueron liberadas tras la detención de un sospechoso vinculado a esta red, que ya fue procesado ante el Tribunal de Shanzu, en el mismo condado.

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El presunto traficante, de 27 años e identificado como Almasi Rama Amos, se declaró no culpable de cargos de abuso sexual, trata de menores con fines de explotación sexual, promoción de trata de menores y abuso infantil, entre otros delitos graves.

Amos, a quien el tribunal le denegó la libertad bajo fianza, fue arrestado por agentes de la Unidad contra la Trata de Personas y la Protección Infantil y de la Oficina Regional de Investigaciones Criminales de Mombasa, tras semanas de investigaciones sobre "alarmantes denuncias de abuso infantil contra niñas vulnerables".

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Los detectives siguieron al sospechoso hasta su "escondite" en la urbanización Nguu Tatu, en la zona de Concordia del subcondado de Kisauni, donde lo encontraron junto con tres menores.

Posteriormente, se dirigió a un centro en Ribe, subcondado de Rabai, donde los detectives rescataron a 19 menores más.

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La investigación descubrió así una red de "centros de rescate" en los condados de Mombasa y Kilifi que aparentaban ocuparse de criar y orientar a niñas en estado de vulnerabilidad, pero que en realidad se utilizarían como lugares para la explotación y el abuso sexual de menores. EFE