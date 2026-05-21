Agencias

Al menos siete miembros del Ejército israelí heridos de diversa consideración en el sur de Líbano

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El Ejército de Israel ha informado este miércoles que una de sus uniformadas ha resultado herida de carácter grave, así como otros seis miembros del cuerpo de seguridad han sufrido lesiones de diversa consideración, tras el impacto de un dron en el sur de Líbano, zona en la cual no cesan los ataques entre soldados israelíes y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y prorrogado en dos ocasiones.

Concretamente, además de la combatiente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que se encuentra "gravemente herida", el impacto del citado dron ha provocado heridas de gravedad media a un oficial de combate y a dos combatientes más, según ha informado la autoridad castrense en redes.

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A ellos se suman, a su vez, un oficial de combate que presenta, por cuenta del mismo incidente, heridas de tipo leve, amén de otros dos combatientes que también han resultado heridos de la misma consideración.

"La combatiente y los combatientes fueron evacuados para recibir atención médica en el hospital y se informó a sus familias", ha agregado en el citado mensaje el Ejército israelí.

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Cabe recordar que fue el pasado 2 de marzo cuando estallaron las hostilidades a gran escala con lanzamientos por parte de Hezbolá contra Israel en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por este último país y Estados Unidos contra Irán.

Previamente, las partes habían alcanzado un alto el fuego, concretamente en noviembre de 2024 y tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

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