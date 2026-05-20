"Somos muchísimos más los que te queremos", dice el cantautor Mejía Godoy a Sergio Ramírez

San José, 19 may (EFE).- El cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy se solidarizó este martes con su compatriota y escritor Sergio Ramírez, candidato a ocupar un sillón de la Real Academia Española (RAE), después de que un grupo se opuso a la candidatura por el papel del literato durante el Gobierno sandinista entre 1979 y 1990.

"Ante la infame campaña de cierta oposición contra tu persona, sólo cabe decir que somos muchísimos más los que te queremos y valoramos, que los inquisidores 'químicamente puros' que intentan -sin éxito- destruir tu imagen y tu prestigio mundial", escribió en sus redes sociales el trovador nicaragüense, que está viviendo fuera de su país por razones de seguridad, en referencia al rechazo mostrado por la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo.

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En su postal solidaria a Ramírez, que aspira a ocupar el sillón L que dejó vacante el fallecido Mario Vargas Llosa, Mejía Godoy dijo que "ninguno de nosotros", en alusión a lo que formaron parte del primer Gobierno sandinista (1979-1990) y ahora son disidentes al Gobierno de Daniel Ortega, está a salvo de esos "zarpazos".

Por su lado, la exguerrillerra e historiadora Mónica Baltodano dijo en sus redes sociales que, como nicaragüense, se siente honrada y orgullosa de que Ramírez, Premio Cervantes 2017, esté propuesto para ocupar una silla en la RAE.

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"Y más aún que sea la que antes ocupó otro grande latinoamericano, Mario Vargas Llosa, de quien no nos perdimos ninguna de sus extraordinarias novelas, aunque no nos identificáramos con todo su pensamiento político", añadió.

"La verdad es que Sergio Ramírez no necesita que lo defendamos de ataques y odios. Esos mismos odios se aplicaron al gran poeta Ernesto Cardenal y se aplican a todo el que no piense como ellos. A Sergio Ramírez le bastan y le sobran su vida, su obra, su pluma y su palabra", argumentó Baltodano, autora del libro 'Memorias de la Lucha Sandinista'.

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La candidatura de Ramírez se votará dentro de dos días, para un puesto del que es el único candidato.

Según critica la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo en una carta remitida a la RAE, Ramírez fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional entre 1979 y 1985, en la que "ejerció poder constituyente y ejecutivo de facto"; y además fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990.

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"La silla L es el lugar que ocupó don Mario Vargas Llosa, voz persistente contra los totalitarismos en América Latina. Afirmamos que esta candidatura no honra la memoria moral, intelectual e histórica asociada a ese lugar de la lengua española", subrayó la misiva.

La RAE elogió por su parte la semana pasada la vida y obra del nicaragüense, a quien definió como un escritor "fundamental, generoso y comprometido". EFE

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