Samsung y su principal sindicato retoman a última hora las negociaciones antes de huelga

Seúl, 20 may (EFE).- El fabricante de chips surcoreano Samsung Electronics y su principal sindicato retomaron este miércoles las negociaciones, con la mediación del ministro de Trabajo, Kim Young-hoon, horas después de anunciar el fracaso de las conversaciones para evitar una huelga de 18 días convocada para desde el jueves.

Las negociaciones de última hora comenzaron a las 16:00 hora local (07:00 GMT), según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, después de que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, afirmara que las acciones sindicales deben mantenerse dentro de "ciertos límites".

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Las declaraciones de Lee siguen a un comunicado de la oficina presidencial, que lamentó el fracaso de las negociaciones y pidió a las partes hacer "todos los esfuerzos" para evitar un paro que podría suponer pérdidas de miles de millones de euros para la economía del país asiático.

Entre las opciones barajadas por el Ejecutivo surcoreano se incluye suspender la huelga para minimizar los efectos potenciales a la economía en virtud de una legislación raramente utilizada, y la puesta en marcha de un arbitraje de emergencia.

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Más de 47.000 trabajadores afiliados al principal sindicato de Samsung Electronics están convocados a una huelga de 18 días a partir del jueves.

Entre sus exigencias a la dirección de la empresa destacan el eliminar el límite actual a los incentivos y sustituirlo por un sistema que reserve el 15 % del beneficio operativo para bonos.

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La huelga podría acarrear unas pérdidas multimillonarias, según estimaciones del Gobierno surcoreano, de unos 100 billones de wones (unos 67.000 millones de dólares o 57.250 millones de euros al cambio actual), y afectarían al suministro global de semiconductores, fundamentales para la industria de la inteligencia artificial (IA).

Seúl, 20 may (EFE).- El principal sindicato del fabricante de chips surcoreano Samsung Electronics anunció este miércoles que mantiene la huelga de 18 días cuyo inicio está previsto para este jueves y que podría suponer pérdidas de miles de millones de euros para la economía del país, tras el fracaso de las negociaciones.

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"El sindicato iniciará legalmente una huelga general mañana, según lo programado. No cejaremos en nuestros esfuerzos por alcanzar un acuerdo, incluso durante la huelga", manifestó el líder sindical Choi Seung-ho, que destacó que hicieron "todo lo posible por encontrar puntos en común".

Así, aseguró que en la víspera el sindicato aceptó la propuesta de mediación pero que el negociador principal de la dirección, Yeo Myung-gu, en un primer momento rechazó esta oferta y solicitó más tiempo para negociar, pero posteriormente dijo que "no se había tomado ninguna decisión" y, finalmente, no aclaró su postura.

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"Lamentamos profundamente que el proceso de mediación se haya interrumpido debido a la demora de la dirección en tomar una decisión, y sentimos mucha pena de que la mediación haya concluido sin que la dirección alcanzara una resolución", agregó Choi.

Por su parte, Samsung Electronics lamentó "profundamente" que hayan fracasado las negociaciones, pero agregó que "la compañía no renunciará al diálogo para evitar la peor situación" y que "seguirá esforzándose hasta el final", según un comunicado remitido a EFE por la compañía, en el que agradece al Gobierno sus esfuerzos de mediación.

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La dirección señaló que no han logrado un acuerdo porque "si se aceptan tal cual las exigencias excesivas del sindicato, podrían verse sacudidos los principios básicos de la gestión de la compañía". "Podría tener efectos negativos no solo en nuestra empresa, sino también en otras compañías e industrias", añadió.

En medio del diálogo, el Tribunal del Distrito de Suwon aprobó medidas cautelares frente al paro previsto, ordenando no interrumpir el funcionamiento normal de las instalaciones. Por su parte, la empresa ordenó a 7.000 empleados que acudan a su puesto de trabajo durante el periodo de huelga.

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Además, las autoridades del país han advertido de que considerarán todas las medidas posibles, incluyendo suspender la huelga para minimizar los efectos potenciales a la economía en virtud de una legislación raramente utilizada, y la puesta en marcha de un arbitraje de emergencia.

Ambas partes han mantenido conversaciones mediadas por el Gobierno sobre las bonificaciones por rendimiento, y está previsto que unos 50.000 trabajadores abandonen sus puestos de trabajo durante 18 días, lo que generaría pérdidas superiores a los 40 billones de wones (unos 26.600 millones de dólares), dada la gran dependencia del país de las exportaciones de semiconductores.

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Seúl, 20 may (EFE).- Más de 47.000 trabajadores de la compañía surcoreana Samsung Electronics están convocados a una huelga de 18 días a partir del jueves, después de que fracasara este miércoles el diálogo entre empresas y sindicatos, en medio de la posibilidad de que las autoridades intervengan para suspender un paro que amenaza la economía del país asiático.

Estas son las claves de la histórica huelga en el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, que según estimaciones gubernamentales generaría pérdidas de miles de millones de euros, dada la gran dependencia del país asiático de las exportaciones de semiconductores.

El principal sindicato de Samsung Electronics afirma contar con al menos 47.000 miembros apuntados para la huelga, cuyo arranque está previsto este jueves y se extendería hasta el 7 de junio, para reclamar mejores condiciones laborales en un sector en auge.

La huelga podría acarrear unas pérdidas multimillonarias, según estimaciones del Gobierno surcoreano, de unos 100 billones de wones (unos 67.000 millones de dólares o 57.250 millones de euros al cambio actual), y afectaría al suministro global de semiconductores, fundamentales para la industria de la inteligencia artificial (IA).

Por otra parte, el pasado lunes el Tribunal del Distrito de Suwon avaló una serie de restricciones a la huelga con el fin de impedir la interrupción del funcionamiento normal de las instalaciones, y la empresa afirmó que 7.000 empleados deben acudir a su puesto de trabajo durante el periodo de huelga.

El principal sindicato de Samsung Electronics exige eliminar el límite actual de incentivos, fijado en hasta el 50 % del salario anual individual, y sustituirlo por un sistema que reserve el 15 % del beneficio operativo para bonos.

De esta forma, reclaman una retribución que se ajuste a los beneficios históricos que registra la compañía. El fabricante de chips multiplicó casi por seis su beneficio neto en el primer trimestre de 2026, hasta 47,2 billones de wones (unos 31.790 millones de dólares o 27.016 millones de euros) en comparación interanual, gracias al auge global de la inteligencia artificial (IA).

Por su parte, la dirección de Samsung Electronics propone destinar el 10 % de las ganancias operativas a bonificaciones y ofrecer un paquete de compensación especial.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, dijo tras el fracaso a última hora del diálogo que las acciones colectivas de los sindicatos deben mantenerse dentro de "ciertos límites" y no causar "graves perjuicios" a otros.

En los últimos días, el primer ministro, Kim Min-seok, advirtió de que están considerando todas las medidas posibles, incluyendo suspender la huelga para minimizar los efectos potenciales a la economía en virtud de una legislación raramente utilizada, y la puesta en marcha de un arbitraje de emergencia.

El Gobierno surcoreano no se ha limitado a pedir un acuerdo entre las partes, sino que ha tomado un papel activo como mediador a través de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales.

En este sentido, su presidente, Park Soo-keun, manifestó este miércoles que, si ambas partes llegan a ponerse de acuerdo, acogerá cualquier cambio de postura "en cualquier momento, de día o de noche, entre semana o en festivo".

A finales de abril, entre 34.000 y 39.000 empleados, según la Policía y los organizadores, se manifestaron frente a la sede de la compañía en Pyeontaek, en una protesta de una escala sin precedentes en la historia de la firma.

La presión de los trabajadores aumentó después de que el rival de Samsung Electronics, SK hynix, pactara el año pasado con su principal sindicato una subida salarial del 6 %, eliminara el tope previo a las primas y acordara destinar el 10 % del beneficio operativo a incentivos.

En este contexto, se está produciendo un flujo de talento de Samsung Electronics, durante décadas sinónimo de empleo estable, prestigio social y ascenso económico, hacia SK hynix.