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Rio de Janeiro repite en el calendario de SailGP 2027, que comienza en Hong Kong

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Redacción deportes, 20 may (EFE).- Rio de Janeiro repite en 2027 como sede de la prueba brasileña del campeonato SailGP, que como novedad comenzará en el Victoria Harbour de Hong Kong y tendrá 13 pruebas.

La prueba brasileña, undécima en 2027, cambia de fechas y se celebrará los 9 y 10 de octubre. En 2026 fue la cuarta del calendario, los pasados 11 y 12 de abril.

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La competición en Valencia, en el campo de regatas de la Malvarrosa, se disputará el 4 y 5 de septiembre del próximo año en la que es la séptima temporada de SailGP, según informó este miércoles la organización en una nota de prensa.

Desde Hong Kong, el Rolex SailGP viajará a Perth, en la Australia occidental, "una de las sedes más rápidas y exigentes en el calendario".

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Tras la gira norteamericana por San Francisco, Bermudas, Halifax (Canadá) y Nueva York, el campeonato se trasladará a Europa para afrontar un apretado calendario de verano que comienza en Portsmouth (Inglaterra), "donde las carreras cerca de la costa y las gradas repletas han convertido a la prueba británica en una de las paradas más destacadas del calendario".

Desde Gran Bretaña, SailGP regresa a Sassnitz, en la costa báltica de Alemania, y a Valencia, antes de llegar al último destino europeo en Italia, cuya ciudad será desvelada más adelante.

En el final de la temporada se disputarán dos pruebas consecutivas en Río de Janeiro y Dubái, antes de la final en fecha y lugar por determinar.

- Calendario 2027 de SailGP:

23-24 ene – Hong Kong

Feb 2027 – Australia. Perth

3-4 abr – EEUU. San Francisco

1-2 may – Bermuda

5-16 may – Canadá. Halifax

5-6 jun – Nueva York

24-25 jul – Gran Bretaña. Portsmouth

14-15 ago – Alemania. Sassnitz

4-5 sep – España. Valencia

11-12 sep – Italia.

9-10 oct – Brasil. Rio de Janeiro.

20-21 nov - Emiratos Árabes Unidos. Dubai.

Noviembre o diciembre. Final en una sede por designar.

EFE

fc/cmm

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