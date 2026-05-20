Llega a Ashdod un primer grupo de activistas de la Flotilla detenidos por Israel

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Jerusalén, 20 may (EFE).- Un primer grupo de los 430 activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos entre el lunes y el martes por Israel en aguas internacionales llegaron este miércoles por la mañana a la ciudad portuaria israelí de Ashdod (sur), informó a EFE el centro legal a cargo de su defensa en el país, Adalah, y se espera la llegada de un segundo grupo en las próximas horas.

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Según indicó a EFE uno de los portavoces de la organización, Moatasem Zedan, no todos los activistas han llegado aún al puerto israelí. Zedan indicó que los abogados de Adalah ya han podido entrar a visitar a los activistas en las dependencias del puerto donde permanecen arrestados.

"Después de un período inicial en el que la información sobre el paradero, la situación legal y el estado físico de los tripulantes estuvo severamente restringida, los abogados de Adalah, junto con un equipo de abogados voluntarios, han obtenido acceso al puerto de Ashdod para realizar consultas legales", añadió la organización en un comunicado.

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Por otro lado, una portavoz de Rumbo a Gaza, iniciativa española que forma parte de la Flotilla, afirmó que un segundo grupo llegará en unas horas a Ashdod y que, tras los trámites pertinentes, serán trasladados a la cárcel de Ketziot, en el desierto del Néguev del sur de Israel.

Hasta que ingresen en la cárcel las autoridades israelíes no permitirán visitas de los representantes consulares de los alrededor de 40 países de los que son nacionales.

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A esa prisión han sido trasladados activistas de flotillas anteriores, como la mayoría de los 473 detenidos en octubre de 2025 por Israel también en aguas internacionales cuando se dirigían a Gaza para romper el bloqueo naval israelí.

En esa ocasión, un grupo reducido de aforados fue trasladado de Ashdod directamente al aeropuerto de Tel Aviv para ser deportados y el resto fue conducido a la cárcel de Ketziot.

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Allí, los que accedieron en un primer momento a ser deportados fueron trasladados en unas horas al aeropuerto para salir del país y los que no dieron su consentimiento permanecieron unos días en la prisión y comparecieron ante un juez, que decidió sobre su deportación forzosa.

Su equipo legal reitera este martes que "la interceptación militar de embarcaciones civiles en aguas internacionales, el traslado forzoso de ciudadanos extranjeros a territorio israelí en contra de su voluntad y la denegación de paso seguro para entregar asistencia humanitaria a una población bloqueada constituyen graves violaciones del derecho internacional".

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"El equipo legal impugnará la legalidad de estas detenciones y exigirá la liberación inmediata de todos los participantes de la flotilla", añade.

Tras dos días de operaciones, las Fuerzas Armadas israelíes completaron en la noche del martes la interceptación de los dos últimos barcos de una flotilla integrada por cerca de medio centenar de embarcaciones que trataban de alcanzar la Franja de Gaza.

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El lunes, la Armada detuvo una treintena de los más de 50 navíos que buscaban romper el bloqueo marítimo que Israel impone en Gaza desde 2007 y entregar ayuda humanitaria a la población.

Después, el martes, sus soldados detuvieron progresivamente los 10 últimos navíos que se encontraban a unos 150 kilómetros de este territorio palestino.

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El ministro de Exteriores español cifra entre una y dos decenas el número de españoles entre los detenidos.EFE