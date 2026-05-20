La bolsa de São Paulo rebota un 1,77 % después de tres sesiones consecutivas en rojo

São Paulo, 20 may (EFE).- La bolsa de São Paulo ganó este miércoles un 1,77 % y puso fin a una racha de tres sesiones consecutivas en números rojos ante la continuidad de las negociaciones para terminar la guerra en Irán, pese a los pocos avances de los últimos días.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 177.355 puntos básicos tras acabar la jornada del martes con la menor puntuación desde finales del pasado mes de enero.

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En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,74 % frente al dólar, que cerró negociado a 5,00 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros renovaron su optimismo en relación a los desdoblamientos de la guerra en Oriente Medio, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, siguiera apostando por la diplomacia, entre amenazas a Irán.

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El líder republicano dio este martes un nuevo ultimátum a Irán para cerrar en los próximos días un acuerdo para el fin definitivo del conflicto.

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con dañar de forma severa la economía mundial.

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En el ánimo del mercado también influyó la divulgación del acta de la última reunión de la Reserva Federal de EE.UU., celebrada en abril y en la que todos los miembros salvo uno del Comité Federal de Mercado Abierto se mostraron a favor de no modificar los tipos de interés.

En este contexto, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones de la red minorista Casas Bahia (+20,8 %) y la exportadora de hierro CSN Mineração (+10,3 %).

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En la otra cara de la moneda, la estatal brasileña Petrobras fue la gran perjudicada de la sesión al caer sus títulos ordinarios y preferentes un 3,8 % y un 3,2 %, respectivamente.

El volumen negociado en el corro paulista ascendió hasta los 28.500 millones de reales (5.700 millones de dólares / 4.900 millones de euros), en alrededor de 3,7 millones de operaciones. EFE

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