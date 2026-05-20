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Kast realiza su primer cambio de gabinete y remueve a vocera y a ministra de Seguridad

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Santiago de Chile, 19 may (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, realizó este martes su primer cambio de gabinete desde que llegó al poder hace poco más de dos meses y removió a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y a la vocera del Gobierno, Mara Sedini.

Ambas funcionarias habían sido cuestionadas con dureza por distintos fallos en su gestión, tanto desde la oposición de izquierdas como desde la coalición con la que gobierna el líder ultraderechista.

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Se trata del cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia en Chile, en 1990, y tiene lugar en un momento en que la aprobación de Kast ha caído hasta cerca de un 40 % y su desaprobación entre la ciudadanía se ha duplicado hasta un 60 % en las encuestas. EFE

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EFE

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