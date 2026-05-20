Flix cumple un año en México transformando el mercado de autotransporte de pasajeros

PR Newswire

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de mayo de 2026

· En 12 meses, la empresa de tecnología enfocada al transporte de pasajeros en autobús ha conectado 8 estados, lanzado 6 rutas, sumado 5 socios locales y evitado 2,502 toneladas de emisiones de CO2 en el país.

PUBLICIDAD

· Con una red de más de 3,400 kilómetros en México, más de 1,600 viajes mensuales y un modelo basado en alianzas con operadores locales, incluyendo MiPyMEs, Flix combina tecnología con estándares globales de servicio para ofrecer una nueva experiencia de viaje al pasajero mexicano.

· "Lo mejor de Flix en México está por venir": Carlos Magaña, director general de Flix México.

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- A 12 meses de iniciar operaciones en el país, Flix, la empresa global de tecnología que opera la red de autobuses interurbanos más grande del mundo, celebra su primer aniversario en México con un balance que confirma el impacto de su entrada al tercer mercado de autotransporte más grande del mundo. Lo que el 22 de mayo de 2025 comenzó como una nueva era en el transporte interurbano, hoy es una red de más de 3,400 kilómetros que conecta 14 destinos en 8 estados a través de más de 1,600 viajes mensuales, operados de la mano de cinco socios locales, y que ha transportado a miles de pasajeros.

"La realidad es que México es un país que mueve a millones de pasajeros, pero no como debería. Flix llegó con un compromiso de largo plazo: contribuir a modernizar uno de los mercados más importantes del mundo ofreciendo una nueva forma de viajar basada en tecnología, estándares globales de servicio y, sobre todo, una visión de inclusión, donde nuestro modelo de negocio hace crecer a los operadores locales y el más beneficiado es el consumidor mexicano. Apostamos por un futuro donde la movilidad terrestre en México sea más conectada, más accesible y sustentable", destacó Carlos Magaña, director general de Flix México.

PUBLICIDAD

México: un mercado enorme con grandes oportunidades de modernización

México es el tercer mercado de autobús más grande del mundo, solo superado por China e India, con un valor estimado de más de 150 mil millones de pesos. De acuerdo con datos oficiales, 9 de cada 10 viajeros en el país eligen el autobús como su principal medio de transporte, lo que lo convierte en el sector que más mueve a la población mexicana entre ciudades.

PUBLICIDAD

Sin embargo, durante años la industria ha enfrentado retos estructurales que han limitado su evolución: alta concentración en pocos jugadores, precios elevados para el consumidor -que paga en promedio 130% más por kilómetro que en otros mercados-, acceso limitado a infraestructura clave y un rezago notable en innovación tecnológica.

En ese escenario, Flix encontró una oportunidad clara de transformación. No para competir con la industria existente, sino para complementarla con un modelo distinto: centrado en el viajero, abierto a la colaboración con operadores locales y respaldado por la tecnología y un modelo de negocio probado en cuatro continentes.

PUBLICIDAD

Flix México: un año en cifrasAl cierre de su primer año, Flix presenta un balance que refleja tanto el ritmo de su crecimiento como la solidez con la que ha construido su llegada al mercado mexicano. Los números detrás de este primer aniversario:· 6 rutas activas: CDMX – Monterrey | Monterrey – Torreón | Córdoba – Monterrey | CDMX – León | CDMX – Aguascalientes | CDMX – Puebla

· 8 estados conectados, además de la Ciudad de México: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

PUBLICIDAD

· 14 destinos del Norte, Centro, Golfo y Bajío.

· Más de 3,400 kilómetros de red cubierta.

PUBLICIDAD

· Más de 1,600 viajes mensuales.

· 5 socios estratégicos.

· 10 taquillas físicas.

· Más de 35 conexiones.

· Más de 160 colaboradores en México.

· Conectividad con más de 1,600 ciudades en Estados Unidos y Canadá en alianza con Greyhound.

"Aún nos falta un gran camino por recorrer. Estamos orgullosos del primer año, pero conscientes de que apenas estamos sentando las bases. El mercado mexicano es de los más relevantes del mundo y, por su escala y complejidad, exige una visión de largo plazo. Lo que hemos logrado es importante, pero lo que viene es aún más. Venimos a construir, paso a paso, una propuesta que realmente le aporte valor al viajero mexicano", afirmó Carlos Magaña.

Impacto sustentable: una operación con resultados ambientales medibles

De igual modo, la apuesta de Flix por una movilidad más sustentable también ha dejado resultados tangibles en su primer año en México. La operación de la compañía ha evitado 2,502 toneladas de emisiones de CO2, lo que equivale a 74% menos emisiones que viajar en auto particular en su ruta CDMX – Monterrey, y diez veces menos CO2 que un vuelo doméstico por kilómetro.

Lo que viene

En los próximos meses, Flix anticipa una nueva fase de crecimiento en México apoyada en la consolidación de su operación actual y en mejoras continuas a la experiencia de viaje y al servicio al cliente. La compañía seguirá elevando cada aspecto del recorrido del pasajero: desde la compra del boleto y la atención al cliente, hasta los servicios a bordo.

Este enfoque busca asegurar que cada viajero, desde el inicio hasta el final de su trayecto, viva una experiencia consistente con los estándares globales que la compañía aplica en los 44 países donde opera.

Esta etapa también estará impulsada por el diálogo permanente con autoridades federales, estatales y municipales, encaminado a acelerar el despliegue de nuevas rutas en otras regiones del país y a sumar conectividad en zonas con oferta limitada de transporte interurbano.

La compañía también seguirá fortaleciendo su trabajo conjunto con la Secretaría de Turismo y otras dependencias, con el propósito de impulsar a México como uno de los principales destinos turísticos a nivel global.

A todo esto, se suma la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México será una de las sedes anfitrionas y recibirá a millones de viajeros internacionales, muchos de ellos ya familiarizados con la marca Flix desde Europa y Estados Unidos.

"El primer año en México fue para sentar bases sólidas; los próximos serán para construir, junto con nuestros aliados, una operación a la altura de lo que el viajero mexicano merece: más conectividad, mejor experiencia, precios más justos y opciones reales. Ese es el compromiso de Flix con México y con cada uno de sus pasajeros", afirmó Carlos Magaña.

¿Listo para viajar? #FlixMéxico #LoQueTeFaltaba

Acerca de Flix:

Flix es una compañía pionera líder en el sector del transporte gracias a sus alternativas sostenibles para viajes convenientes y asequibles a través de las marcas FlixBus y FlixTrain. Gracias a su modelo de negocio único y a su tecnología innovadora, Flix ha establecido rápidamente la red de autobuses de larga distancia más grande de Europa y ha expandido su presencia a escala global, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Chile y Brasil. Como pionero en el tráfico sostenible, Flix inició un proyecto piloto para autobuses de larga distancia totalmente eléctricos en 2018 y lanzó los primeros autobuses de larga distancia con biogás de la UE en 2021. Mientras Flix se encarga del desarrollo de tecnología, planificación de la red, control de operaciones, marketing y ventas, gestión de calidad y expansión continua del producto, sus socios se ocupan de las operaciones diarias de las rutas. La combinación única de una startup de tecnología, una plataforma de comercio electrónico y una empresa de transporte clásica ha posicionado a Flix como un líder del sector frente a importantes corporaciones internacionales, transformando de forma permanente el panorama de movilidad global.

Para más información, visita: https://www.flix.com.mx/Síguenos en:Facebook: https://www.facebook.com/FlixMXInstagram: https://www.instagram.com/flix___mexico/

Contacto de Prensa:Eduardo VegaSR PR Manager Flix Méxicoeduardo.vega@flix.com.mx

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2984846/Flix_M_xico.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/flix-cumple-un-ano-en-mexico-transformando-el-mercado-de-autotransporte-de-pasajeros-302778257.html

FUENTE FLIX