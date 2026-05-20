El Ejército israelí acusa un déficit de 12.000 soldados y prevé que crezca a 17.000

Jerusalén, 20 may (EFE).- El Ejército de Israel aseugura que tiene un déficit de 12.000 soldados, que puede crecer hasta 17.000, para hacer frente a las necesidades del país, inmerso en varias operaciones militares en la región, según ha denunciado en el Parlamento israelí este miércoles uno de sus portavoces.

"El déficit de personal que analizamos asciende a unos 12.000 soldados. De estos, observé que entre 6.000 y 7.500 pertenecen a unidades de combate", afirmó el general de brigada que dirige la División de Gestión de Personal de las fuerzas armadas, Shai Taib, en declaraciones recogidas en un comunicado del Parlamento.

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"Se prevé que esta fecha se agrave y alcance la cifra de aproximadamente 17.000", advirtió, dado que en enero de 2027 se reclutará a los primeros soldados para hacer el servicio militar que servirán 30 meses, en lugar de los 32 actuales. El Ejército busca que el servicio se eleve a 36 meses.

Taib habló en el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa sobre la Ley del Servicio Militar de la Knéset (Parlamento), respecto a la reducción de la duración del servicio militar, pero también achacando buena parte de la escasez de soldados a la evasión al reclutamiento de los judíos ultraortodoxos.

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En total, el Ejército estima que en Israel hay entre 80.000 y 90.000 evasores del servicio. Según el diario The Times of Israel, el 50 % son ultraortodoxos y otro 25 % "probablemente" también pertenece a este grupo religioso.

"La necesidad operativa es urgente", dijo Taib en la Knéset.

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El general afirmó que el momento en el que se promulgó reducir el servicio militar (hace dos años) era menos intenso que el actual: "El alcance de las misiones operativas y las necesidades han aumentado significativamente".

Israel mantiene su operación en Gaza pese al alto el fuego, donde invade en torno al 60 % del territorio palestino. También lleva a cabo redadas constantes en Cisjordania y ocupa áreas del sur del Líbano y Siria.

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Además, las fuerzas armadas se encuentran a la espera ante la posibilidad de que la guerra con Irán se reanude.

Para todo ello, el Ejército de Israel aprobó un marco para poder llamar a filas hasta a 400.000 de sus reservistas y, durante la guerra, llegó a movilizar hasta unos 118.000.EFE

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