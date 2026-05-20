Corea del Sur cae ante el Norte en fútbol sin dejar que la política desborde el campo

(Por Ruy A. Valdés

Suwon (Corea del Sur), 20 may (EFE).- Corea del Sur atestiguó este miércoles en suelo propio la dramática derrota de un conjunto local contra el equipo norcoreano Naegohyang FC, en un inusual duelo de fútbol femenino, sin que la tensión política de los dos países, que siguen técnicamente en guerra, desbordara por el campo.

PUBLICIDAD

"Ojalá este torneo de fútbol pueda abrir una puerta a la paz. En todo caso, estamos animando con el deseo de que el equipo de nuestra tierra natal juegue bien y se marche bien, dejando de lado la política", dijo a EFE un quincuagenario con ascendencia norcoreana, parte de un grupo de animación para respaldar a ambas escuadras, afuera del Estadio de Suwon, al sur de Seúl.

Pese a la eliminación de la escuadra del Suwon FC en la semifinal de la Liga Asiática de Campeones de la AFC, la participación del equipo del Norte supone la primera visita de deportistas norcoreanos en más de siete años, algo que Seúl considera una oportunidad de mejorar el entendimiento intercoreano, en medio del prolongado rechazo al diálogo por parte de Pionyang.

PUBLICIDAD

Los eventos deportivos en el Sur han llegado a funcionar en el pasado como canal informal de contacto cuando la diplomacia intercoreana estaba paralizada, como ocurrió con la Copa Ari de fútbol juvenil, en 2017, que facilitó la participación de Pionyang en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Corea del Sur en al año siguiente.

En las tribunas, el simbolismo del duelo también fue visible. Más de 200 organizaciones civiles surcoreanas prounificación habían movilizado a un grupo de apoyo que prometió animar por igual a ambos equipos, con una convocatoria estimada en unas 3.000 personas.

PUBLICIDAD

La peña del Suwon FC, por su parte, no dejó de cantar a favor de la escuadra del Sur, incluidos abucheos en las llegadas al marco del equipo rival, pero sin rebasar la normalidad de una gesta futbolera.

"Nosotros solo venimos a apoyar a nuestro Suwon FC. Habrá personas que animen a los dos equipos, y seguramente habrá personas originarias del Norte que apoyen al equipo norcoreano. Creo que eso hay que respetarlo", dijo a EFE un aficionado del Suwon.

PUBLICIDAD

"Como entrenador, estuve concentrado solo en el partido, así que no pude percibirlo mucho. Si tuviera que decir algo, parece que los residentes tienen mucho interés por el fútbol", dijo el director técnico del Naegohyang FC, Ri Yu-il, en la rueda de prensa posterior, cuando se le preguntó si notó el apoyo de parte de la afición.

Ri también reconoció a las jugadoras del Suwon, que fallaron un penalti que les pudo dar el empate casi al final del encuentro, por su "experiencia" y "capacidad".

PUBLICIDAD

El entrenador del Suwon FC, Park Kil-young, no obstante, dejó entrever la importancia que suponía para el equipo el encuentro contra un conjunto norcoreano.

"El Suwon FC Women es un equipo de Corea del Sur, y durante todo el partido sentí muchas cosas. Francamente, me dolió mucho", dijo visiblemente afectado por la derrota y con la voz entrecortada, señalando que es la primera vez que asisten tantos espectadores y periodistas a uno de sus partidos.

PUBLICIDAD

Para la final del sábado, también se espera que el Naegohyang FC reciba el apoyo de los animadores prounificación, cuyas organizaciones recibieron un apoyo de 300 millones de wones (unos 200.000 dólares) del Gobierno surcoreano.

La expectación por el encuentro llevó a agotar las entradas, vendiéndose las 7.087 localidades disponibles para el público general, de un total de 9.000, en unas 12 horas en su apertura de la semana pasada, según la Federación Surcoreana de Fútbol (KFA).

PUBLICIDAD

Tras su victoria por 2-1, el Naegohyang FC ahora disputará el trofeo contra el Verdy Beleza de Tokio este sábado a las 14.00 hora local (05.00 GMT), también en el Estadio de Suwon, con la posibilidad invaluable de coronarse campeón continental en suelo surcoreano. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD