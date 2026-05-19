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Una fiscal de Minnesota (EEUU) ordena el arresto de un agente del ICE acusado de disparar a un migrante

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La Fiscalía del condado de Hennepin, en el estado de Minnesota (Estados Unidos), ha emitido una orden de arresto contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) acusado de dispararle a un inmigrante venezolano en Minneapolis en enero, en una de las fases álgidas de la Operación Metro Surge.

Christian Castro, de 52 años, está acusado de disparar al inmigrante venezolano Julio Sosa-Celi en Minneapolis en enero, en pleno apogeo de la Operación Metro Surge, y afronta por ello cuatro cargos de agresión en segundo grado con arma mortal y un cargo de denuncia falsa, según ha indicado Moriarty en una rueda de prensa de la que se ha hecho eco el portal de noticias The Hill.

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En la misma, la fiscal Moriarty ha razonado la investigación y los cargos en las diferencias entre las versiones del ICE y de testigos presenciales, y ha señalado que su oficina procesará a Castro, advirtiendo que, si bien su paradero es desconocido hasta ahora, existen mecanismos para encontrarlo.

Estos cargos representan la segunda vez que un agente del ICE que participó en la Operación Metro Surge es acusado, tras la imputación el mes pasado de Gregory Donnell Morgan Jr., acusado de dos cargos de agresión en segundo grado por apuntar con un arma a conductores mientras regresaba al Edificio Federal Whipple, también en Minnesota.

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