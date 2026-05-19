La moción para destituir al presidente de Taiwán fracasa al no superar el umbral de votos

Taipéi, 19 may (EFE).- La moción de juicio político contra el presidente taiwanés, William Lai, fracasó este martes al no alcanzar el umbral mínimo de votos necesario para su aprobación en el Parlamento, un resultado previsible dada la composición actual de la cámara, informó la agencia de noticias CNA.

Un total de 56 legisladores votaron a favor de la destitución del mandatario, una cifra muy inferior a los 76 votos requeridos por ley -equivalentes a una mayoría de dos tercios- para que la propuesta saliera adelante.

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Durante una rueda de prensa paralela a la votación, el primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, expresó su deseo de que las relaciones entre oficialismo y oposición puedan "pasar de la adversidad a la prosperidad", y recalcó que el Ejecutivo seguirá promoviendo la "reconciliación" y la "convivencia" entre los distintos bloques políticos.

Esta propuesta de destitución presidencial, inédita en la historia constitucional de la isla, fue impulsada a finales del año pasado por los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), que controlan 62 de los 113 escaños del Parlamento.

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El motivo fue la negativa de Lai a promulgar un proyecto de ley aprobado por los parlamentarios opositores que habría aumentado la proporción de ingresos fiscales destinada a los gobiernos locales, una medida que habría favorecido a las administraciones controladas por el KMT, partido que gobierna las cuatro ciudades más pobladas de la isla: Taipéi, Nuevo Taipéi, Taichung y Taoyuan.

El rechazo del Gobierno a ratificar esa iniciativa fue presentado por la oposición como una vulneración del orden constitucional.

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Si bien el fracaso de este 'impeachment' era previsible, su mera convocatoria refleja el clima de confrontación persistente entre oficialismo y oposición desde la llegada de Lai al poder en mayo de 2024, con un Parlamento que ha bloqueado o condicionado varias de las principales propuestas del Ejecutivo.

Ejemplo de ello fue la aprobación, el pasado 8 de mayo, de un presupuesto especial de Defensa de hasta 780.000 millones de dólares taiwaneses (24.660 millones de dólares) hasta 2033 para financiar la adquisición de armas procedentes de Estados Unidos.

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Esa cuantía representa aproximadamente dos tercios de la planteada inicialmente por el Gobierno, que a finales del año pasado presentó un proyecto de 1,25 billones de dólares taiwaneses (39.517 millones de dólares) que incluía, además de financiación para armamento estadounidense, partidas destinadas al desarrollo de la industria local de defensa.

Según el Ejecutivo, el proyecto de ley de 780.000 millones de dólares taiwaneses -aprobado por el KMT y el PPT- podría generar "brechas en las capacidades de combate", en un contexto de recrudecimiento de las tensiones con China, que considera a la isla una "parte inalienable" de su territorio. EFE

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