China despliega al portaaviones Liaoning para maniobras en el Pacífico Occidental

Pekín, 19 may (EFE).- El Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) anunció este martes el despliegue de un grupo de combate encabezado por el portaaviones Liaoning en aguas del Pacífico Occidental para realizar ejercicios de vuelos tácticos en mar abierto, fuego real y búsqueda y rescate.

En un comunicado, el EPL afirmó que las maniobras forman parte del plan anual de entrenamiento y tienen por objetivo "poner a prueba y mejorar" las capacidades de combate reales de las fuerzas desplegadas.

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La nota añadió que se trata de un ejercicio "rutinario", organizado de acuerdo con la "planificación anual", y sostuvo que la operación "se ajusta al derecho y a las prácticas internacionales".

El texto no precisa la composición exacta del grupo naval ni detalla la zona concreta del Pacífico Occidental en la que se desarrollarán las maniobras, más allá de indicar que se trata de "aguas relevantes" de esa región.

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El Liaoning, el más antiguo de los tres portaaviones operativos con que cuenta China, ya protagonizó movimientos el mes pasado, cuando el Ministerio de Defensa de Taiwán aseguró que la nave cruzó el estrecho de Taiwán, un día después de que Pekín anunciara ejercicios de una formación naval también en el Pacífico Occidental.

En aquella ocasión, las autoridades taiwanesas informaron también de la presencia de once buques chinos en torno a la isla, la cifra diaria más alta de ese mes, mientras el Ministerio de Defensa de Taiwán prometía un "seguimiento exhaustivo" de los movimientos navales chinos.

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China considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la "reunificación", una postura rechazada por el Gobierno de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político. EFE