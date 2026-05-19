Swinney, reelegido ministro principal escocés, promete gobernar “para toda Escocia”

Glasgow (R.Unido), 19 may (EFE).- El líder del Partido Nacional Escocés (SNP), John Swinney, fue reelegido este martes ministro principal de Escocia tras una votación en el Parlamento autónomo de Holyrood, donde prometió gobernar “para toda Escocia” y volvió a defender el derecho de los escoceses a decidir su futuro constitucional.

Swinney, cuyo partido ganó las elecciones autonómicas del pasado 7 de mayo sin alcanzar la mayoría absoluta, fue confirmado en el cargo tras varias rondas de votación parlamentaria celebradas en Edimburgo.

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El dirigente nacionalista obtuvo finalmente 56 votos, frente a los 17 del laborista Anas Sarwar y los 17 del líder escocés de Reform UK, Malcolm Offord.

El SNP logró 58 escaños en los comicios, siete menos de los necesarios para gobernar en solitario, aunque mantiene junto a los Verdes escoceses (15) una mayoría favorable a la independencia, pues junto suman 73 de los 129 escaños del Parlamento regional.

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“Trabajaré para ser un ministro principal para toda Escocia. Un ministro principal que trabaje para unir a la gente”, afirmó Swinney durante su discurso de aceptación.

El líder nacionalista aseguró además que los escoceses han elegido “la mayor mayoría independentista de la historia de la autonomía” y sostuvo que la población “merece decidir su propio futuro”.

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La reelección de Swinney abre una nueva legislatura marcada por la fragmentación parlamentaria y por la necesidad de acuerdos entre partidos para garantizar la estabilidad de un Gobierno en minoría.

Durante su intervención, el dirigente del SNP prometió centrarse en el coste de vida, la sanidad pública y el crecimiento económico, y aseguró que trabajará con otras formaciones para sacar adelante sus propuestas. Swinney agradeció además el apoyo de su familia y amigos y afirmó que no podría asumir “los sacrificios” del cargo sin ellos.

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La nueva legislatura estará marcada además por la entrada por primera vez de Reform UK en el Parlamento escocés, después de que la formación populista empatara con los laboristas como segunda fuerza de Holyrood, con 17 diputados cada uno.

Durante el debate parlamentario, Offord acusó al SNP y a los Verdes de practicar la “política de la envidia” y defendió que Reform UK impulsará una agenda de “oportunidad y prosperidad”.Por su parte, Sarwar pidió trabajar “en un espíritu de unidad y cooperación” y reclamó a los diputados evitar “la política del miedo y la división”.

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Swinney deberá jurar oficialmente el cargo este miércoles ante el máximo tribunal civil escocés y el jueves está previsto que comunique el nombramiento de ministros y viceministros del nuevo Ejecutivo escocés. EFE