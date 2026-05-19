María Corina Machado: el ansia democrática está conteniendo la inestabilidad en Venezuela

Washington, 19 may (EFE).- La opositora venezolana María Corina Machado subrayó este martes en un foro en Washington que es el deseo de la juventud de su país de lograr una transición política lo que está conteniendo la inestabilidad social en el estado caribeño, donde insistió en que persisten la represión chavista y una situación económica "terrible".

"Toda esta tensión, esta inestabilidad social se ha contenido porque los jóvenes creen que habrá transiciones democráticas pacíficas", explicó la premio Nobel de la Paz 2025 en la Conferencia de las Américas, que se celebra hoy en un céntrico hotel de la capital estadounidense.

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Machado aseguró que pronto se verá al pueblo venezolano "empezar a alzar la voz", aunque puntualizó que aún "hay represión" y destacó que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aún mantiene a "cientos" de personas en la cárcel por motivos políticos.

"La situación económica es terrible, es algo que quiero dejar claro. Aquí estamos hablando de una tasa de inflación del 600%. Estamos hablando de maestros que ganan 1 dólar al día, con nuestros hijos yendo a la escuela dos veces por semana", detalló.

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La principal opositora venezolana volvió a insistir en la enorme cohesión que existe actualmente en la sociedad de su país en torno a una serie de valores y a un objetivo común; la transición política.

"No existe ninguna otra sociedad en la región que esté tan enfocada como lo está actualmente la venezolana. No presenta fracturas religiosas, raciales, políticas, regionales ni de ningún otro tipo. Este es un país en el que el 90% de la población se encuentra unida en torno a unos valores, así como al deseo de recuperar la libertad y traer de vuelta a casa a nuestros hijos", afirmó.

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Machado recalcó nuevamente su compromiso con el Gobierno estadounidense de Donald Trump y con Washington en general.

"Convertiremos a Venezuela en el aliado más fuerte que los Estados Unidos haya tenido jamás en la región: en materia migratoria, de seguridad, energética, comercial y democrática. Transformaremos lo que hoy es el centro neurálgico de la criminalidad en las Américas en el centro energético y tecnológico de nuestro hemisferio", subrayó.

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Con respecto a las tres fases -estabilización, reconstrucción y transición- planteadas por la Casa Blanca para Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero, Machado aseveró que el país está entrando en la segunda y tercera etapas, pero que en lo que realmente quiere concentrarse con su equipo es en un cuarto periodo que calificó de "renacimiento de la nación". EFE

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