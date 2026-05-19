Putin y Xi abordarán en su reunión "todas las crisis clave" del mundo, según Moscú

Moscú, 19 may (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, abordarán durante la visita del primero a Pekín todas "las crisis clave" en el mundo, afirmó este martes el ministerio de Exteriores ruso, mientras el avión del jefe del Kremlin se dirigía al gigante asiático.

"Tenemos una agenda muy amplia para nuestras conversaciones con China. Esto incluye tanto asuntos bilaterales como internacionales. Confío en que se abordarán todos los temas y todas las crisis clave, quizás las más agudas, que afronta actualmente el mundo", dijo el viceministro de Exteriores ruso, Andréi Rudenko, citado por la agencia TASS.

PUBLICIDAD

Agregó que, entre otros temas, también se pueden abordar los resultados de la visita que hizo a China la semana pasada el presidente estadounidense, Donald Trump.

Rusia y China mantienen posturas muy similares en casi todos los problemas mundiales, desde Ucrania a Irán o Venezuela.

PUBLICIDAD

El jefe del Kremlin viaja este martes a China con la esperanza de sellar importantes acuerdos de exportación de petróleo y gas.

La visita tiene lugar sólo unos pocos días después de que Trump fuera recibido en Pekín, algo en lo que el diario oficialista chino Global Times se apoyó para describir al gigante asiático como un "epicentro diplomático mundial".

PUBLICIDAD

Con todo, el Kremlin intentó este lunes desmarcarse de la visita de Trump y destacó que Rusia y China "no se alían contra nadie", aunque adujo que sus posturas en política exterior son en muchos casos "idénticas".

La última visita de Putin a China tuvo lugar en septiembre de 2025 y se espera que el líder ruso vuelva a territorio chino en noviembre próximo para participar en la cumbre de la APEC (en Shenzhen) por primera vez desde 2017.

PUBLICIDAD

En la presente ocasión, la llegada del jefe del Kremlin coincide con el 25 aniversario del Acuerdo de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre Moscú y Pekín (2001). EFE