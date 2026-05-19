Detenidas dos personas por planear ataques contra instalaciones militares rusas siguiendo órdenes de Ucrania

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha informado este martes de la detención de dos personas presuntamente involucradas en una serie de ataques contra instalaciones militares, como dependencias del Ministerio de Defensa de Rusia, presuntamente siguiendo órdenes de la Inteligencia ucraniana.

En un comunicado, el FSB ha indicado que estos dos ciudadanos, de origen extranjero y nacidos en 1982 y 1988, habrían tratado de sacar adelante este tipo de ataques y "actos de sabotaje" mediante el uso de drones en la región rusa de Vorónezh, en el suroeste del país.

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"Se ha establecido que estos dos extranjeros fueron reclutados de forma confidencial por un representante del Servicio de Seguridad de Ucrania a través de la aplicación de mensajería Telegram", ha señalado.

"Bajo las órdenes de un tercero, se hicieron con tarjetas SIM y se dirigieron a Vorónezh, donde se hicieron con drones equipados con explosivos, llegando a activar y detonar uno de ellos en una instalación militar", ha sostenido, sin más detalles, antes de indicar que se ha abierto un expediente penal contra ambos.

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