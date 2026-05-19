Nueva Delhi recurre a carpas climatizadas para combatir su día más caluroso con 45 grados

Nueva Delhi, 19 may (EFE).- Los ciudadanos de Nueva Delhi recurrieron este martes a los puntos climatizados que el Gobierno de la ciudad instaló en las últimas semanas para afrontar las temperaturas de hasta 45 grados que abrasan el norte del país y que baten los récords de este año en la capital.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió una alerta amarilla para la metrópoli de más de 23 millones de habitantes, tras registrarse una temperatura oficial de 43,4 grados en una estación del sur de la ciudad, donde estimaron que podrían darse los 45 grados a lo largo de la jornada.

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En otras zonas del centro y el norte del país, como en una localidad del estado vecino de Uttar Pradesh, las máximas han superado incluso los 46 grados en las últimas horas, con mínimas que han oscilado entre los 29 y los 32 grados, hasta 5 grados por encima de lo habitual en Rajastán, Maharastra o incluso la norteña Cachemira, según el IMD.

Como parte de un plan de contingencia regional para paliar los efectos de las olas de calor, la administración de Delhi instaló una carpa pública de alivio térmico en una de las zonas más densamente pobladas, que opera de forma continua las 24 horas del día junto a una concurrida estación de metro en el casco histórico de la ciudad.

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El espacio, que cuenta con alrededor de 75 asientos y decenas de equipos de refrigeración, busca la recuperación rápida de conductores o caminantes, que se enfrentan al sol directo de las horas pico de calor durante la mayor parte de su día mientras trabajan. En el lugar se encuentran equipos de respuesta rápida con suero de rehidratación oral (ORS), gorras y paños húmedos.

La escala de la iniciativa, que cuenta tan sólo con una zona de enfriamiento principal y unas 10 unidades móviles de hidratación en otros puntos de la ciudad, ha abierto un debate sobre su alcance en la que se estima como la segunda ciudad más poblada del mundo.

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Los trabajadores del sector informal, como los conductores de rickshaws (tuc-tuc) y cargadores de los masivos mercados cercanos, además de jornaleros y los grupos de los estratos bajo el umbral de la pobreza componen la mayor parte de las víctimas mortales del país, según los datos del Registro Nacional de Delitos (NCRB).

Desde 2019 hasta 2022, más de 3.700 personas han muerto por factores relacionados con el calor extremo, según los datos del Gobierno.

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El impacto del calor extremo golpea con fuerza al resto del sur de Asia, sobre todo Pakistán, bajo la influencia de una masa de aire continental que ha elevado los termómetros en las últimas horas hasta los 48 grados en el centro y el sur del país, según el servicio meteorológico paquistaní. EFE

(foto) (vídeo)

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