Nintendo anuncia Pictonico!: el nuevo título para Android e iOS que transforma tus fotos para minijuegos

Nintendo ha anunciado la llegada de su nuevo juego para móviles llamado Pictonico!, que estará disponible el próximo jueves 28 de mayo en la Play Store y la App Store con una demo gratuita para probar los primeros minijuegos personalizados a partir de las fotografías de los usuarios.

La nueva experiencia de juego de Nintendo para 'smartphones' se basa en el uso de las fotografías que tienen los usuarios en sus móviles para personalizar 80 minijuegos en total que ofrecerán una experiencia tipo 'WarioWare' marcada por la velocidad, el minimalismo y lo absurdo de las partidas.

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Así, Pictonico! es un juego de acción 'free-to-start' que permite al usuario utilizar las fotografías de su móvil o hacer otras nuevas para la ocasión, de cara a utilizarlas como las protagonistas de los 80 minijuegos disponibles en su lanzamiento. Se pueden usar las fotos de familiares o amigos para llevarlos a todo tipo de desafíos como ataques zombi, cambios de ropa extravagantes, juegos de feria y mucho más.

Algunos de estos minijuegos son gratuitos y se puede ampliar el número al adquirir dos volúmenes adicionales, el primero por 7,99 euros y el segundo por 5,99 euros, según se puede ver en la App Store. Esto incluye desde los minijuegos más caóticamente cómicos a los más sencillos o incluso los más "endiablados" posibles, como ha detallado Nintendo en un comunicado.

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Además, Nintendo permite a los usuarios descargar las imágenes y los vídeos que se generan tras las partidas hechas en Pictonico! en su móvil. De esta forma, las fotos antiguas que estén almacenadas en el smartphone se pueden transformar totalmente con un amigo desfilando por la alfombra roja o ver al abuelo en modo bailarina de ballet.

Con todo, el 28 de mayo estará disponible en las tiendas de aplicaciones de Google y de Apple de forma gratuita a través de una demo de algunos minijuegos. Aunque el registro previo ya está disponible para los dispositivos Android en Google Play Store y para los basados en iOS en la App Store.

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Desde la web de Nintendo se puede acceder a varios vídeos que adelantan algunos de los minijuegos tipo 'WarioWare' y en todos los países donde estará disponible a partir de la semana que viene, que son justamente más de 115 países y regiones de todo el mundo.