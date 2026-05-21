Culmina el plazo dado por la Comunidad Andina a Colombia y Ecuador para eliminar aranceles

Lima, 21 may (EFE).- Este jueves culmina el plazo de diez días hábiles brindado por la Comunidad Andina a Colombia y Ecuador para retirar los aranceles interpuestos entre ambos países como parte de la guerra comercial en la que andan inmersos, y que han llegado a ser del 100 %.

El pasado 7 de mayo, el organismo de integración regional formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú emitió una serie de resoluciones para poner fin al conflicto comercial entre los gobiernos colombiano y ecuatoriano, después de que los intentos de diálogo no prosperaran.

PUBLICIDAD

Estas resoluciones también ordenaron a ambos países retirar en el mismo plazo otras restricciones al comercio impuestas de manera mutua, entre ellas las prohibiciones de Colombia al ingreso terrestre de una serie de productos colombianos y la disposición de Ecuador de únicamente tener habilitado como paso fronterizo el puente internacional de Rumichaca.

Actualmente, Ecuador mantiene un arancel del 100 % a determinados productos colombianos, que se reducirán al 75 % el próximo 1 de junio, mientras que Colombia elevó sus tasas para ciertos productos ecuatorianos de entre el 35 % y el 75 %.

PUBLICIDAD

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se mostró abierto a eliminar los aranceles siempre y cuando también lo hiciese Ecuador, por lo que esperaba la repuesta de su parte.

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, señaló el martes en una entrevista al canal Ecuavisa que estaban preparando una respuesta para enviar a la Comunidad Andina dentro del plazo estipulado.

PUBLICIDAD

La guerra comercial fue iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con el argumento de que su administración no estaba haciendo lo suficiente para evitar que grandes cantidades de cocaína lleguen desde Colombia a Ecuador, que vive la peor crisis de violencia criminal de su historia, con poderosas bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, entre otros delitos.

Los aranceles comenzaron en el 30 % por parte de ambos países, pero Ecuador los siguió elevando primero al 50 % y luego al 100 % desde el 1 de mayo, para ahora reducirlo a 75 % desde el 1 de junio; mientras que Colombia evitó replicar la escalada y finalmente optó en aplicar tasas diferenciadas que pueden ir más allá del 30 % en algunas partidas.

PUBLICIDAD

Las disposiciones de la Comunidad Andina no mencionan otras sanciones comerciales interpuestas entre ambos países dentro de este conflicto comercial, entre ellas la suspensión de exportación de electricidad de Colombia a Ecuador y el aumento de Ecuador de la tarifa de transporte de crudo colombiano a través de sus oleoductos, de 3 a 30 dólares por barril.

El conflicto ha ido acompañado además con tensiones políticas de alto nivel entre Petro y Noboa, incluida una bomba aparecida en un campo de cultivos de hoja de coca fronterizo con Ecuador tras un bombardeo realizado por las fuerzas ecuatorianas a supuestos objetivos "narcoterroristas" con ayuda de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Asimismo, el presidente colombiano ha reclamado la libertad del exvicepresidente correísta Jorge Glas, que fue recapturado en 2024 al ordenar Noboa el asalto a la Embajada de México, en la que había recibido asilo, mientras que el mandatario ecuatoriano ha acusado a Petro de haber tratado supuestamente con emisarios del narcotraficante y líder criminal José Adolfo Macías Villamar ('Fito') durante su estancia en Manta en 2025, algo que ese gobernante rechaza y califica de mentira. EFE