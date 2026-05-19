María del Monte y la madre de Antonio Tejado, misma postura ante los audios con su tía que le ponen contra las cuerdas

A falta de menos de un año para el arranque del juicio en el que se enfrentará a una posible condena a 30 años de cárcel por su presunta implicación en el violento robo en la casa de María del Monte e Inmaculada Casal en Sevilla, Antonio Tejado vuelve a estar en el punto de mira tras la filtración de una conversación telefónica con su tía 3 meses después del atraco, en la que intentaba convencer a la artista de que pasase página asegurando que la Policía nunca cogería a los culpables.

"La realidad es la realidad, yo si quieres que te mienta, te miento, pero prefiero que afrontes la realidad y que pase el tema y estés tranquila(...). ¿Tú tienes algún abogado amigo tuyo bueno o alguien que sepa? No va a coger una polla la policía. ¿Qué van a hacer? Si la saliva y el ADN te la cogen si has violado una tía y la has cortado a trozos, Y lo tiene que autorizar un juez Imagínate, para partir una caja fuerte...", se escucha decir al ex de Rosario Mohedano.

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Y cuando María asegura que ella tiene "mucha fe en la Policía", su sobrino no duda en afirmar que "la policía da asco, escupen en los casos, no tienen autoridad (...) es una puta mierda y no siempre se encuentra todo".

Una grabación con la que tanto la propia folclórica como la madre de Antonio, están de acuerdo. Y es que ninguna de las dos quiere ni siquiera oír hablar de este 'pinchazo telefónico' -ya que la Guardia Civil ya estaba investigando la implicación del sevillano en el robo cuando llamó a su tía- que pone contra las cuerdas al ex de Alba Muñoz.

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Mientras María José García ha guardado un silencio sepulcral y ha preferido no revelar si ha podido escuchar la conversación entre su hijo y su cuñada ni si esto aumenta la preocupación que tienen por Tejado y cómo afectará esto al juicio, María del Monte ha pedido directamente a la prensa que no le cuenten el contenido de dicha grabación, que como ha reconocido no ha escuchado.

"Es que no lo he oído, ¿sabes? Entonces prefiero que no me digas nada. Eso está donde tiene que estar y se verá lo que se tenga que ver" ha sentenciado, dejando claro que confía plenamente en la Justicia.

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Sin embargo, sí se ha pronunciado sobre sus declaraciones en el programa de Aimar Bretos en La Sexta sobre Inmaculada Casal, en el que confesó que los ojos de su mujer, "son lo más bonito del mundo. Los vi siendo muy joven, estábamos en el colegio. Luego seguimos nuestras vidas, cada una la suya. A los 20 años volvimos a coincidir y ahí se cruzaron nuestras miradas. Y como te miren bien... Ahí no hay nada que rascar. Es algo que no se puede explicar ni se puede medir".

"La vida hay que hacerla lo más feliz que podamos" ha reconocido María con una sonrisa, sin ocultar que la periodista es su gran pilar y la razón principal de su felicidad después de más de 20 años de discreta relación.

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