FundéuRAE: “advertir” y “advertir de”, uso adecuado

Madrid, 19 may (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que el verbo “advertir” tiene varios significados y, en función del sentido, se construye de diversas formas. A continuación, se ofrecen una serie de pautas para saber cuándo emplear cada una.

En primer lugar, tal como recoge el “Diccionario panhispánico de dudas”, “advertir” puede funcionar como un verbo de comunicación, con el sentido de ‘poner algo en conocimiento de alguien’. Con este significado, son igualmente válidas dos construcciones, aunque varía la frecuencia de uso:

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Con un complemento directo que indica aquello que se comunica y un complemento indirecto de persona (“advertir algo a alguien”, sin la preposición “de”): “La jefa les advirtió la importancia de la reunión”. Esta forma de construir el verbo es la habitual cuando el complemento directo es una oración que empieza por “que” (“Los guardias le advirtieron que podría caerse”), sobre todo si la intención es admonitoria o amenazante: “Te advierto que no voy a tolerar ningún error”.

Con un complemento directo de persona y otro complemento introducido por “de”, “sobre” o “acerca de” que indica aquello que se le informa (“advertir a alguien de / sobre / acerca de algo”): “La advirtieron sobre la visita”, “Antes de irse, los advirtió de las obras que iban a comenzar”. Aunque no sea lo más frecuente, si este segundo complemento es una oración que empieza por “que”, se mantienen tanto la preposición como la conjunción: “Advirtió a su padre de que llegaría tarde”.

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En segundo lugar, cuando significa ‘aconsejar [algo] a alguien’, es un verbo transitivo y lo más habitual es que el complemento directo (lo que se aconseja) sea una oración subordinada introducida por “que”: “Te advirtieron que fueras amable”. Es igualmente adecuado que aquello que se aconseje se exprese con un infinitivo, que puede llevar opcionalmente la preposición “de”: “Le advirtieron (de) no llegar tarde para causar una buena impresión” o “Me advierte constantemente (de) ser puntual”.

Por último, con el sentido de ‘darse cuenta [de algo] o reparar [en algo]’, el “Diccionario panhispánico de dudas” indica que es transitivo (“alguien advierte algo”), por lo que no lleva en este caso complemento indirecto ni la preposición “de”: “Advirtió el peligro, así que decidió no acercarse”, “Los policías no advirtieron que estaba escondido”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE