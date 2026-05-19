Las FAR niegan haber liberado al comandante Abu Lulu, implicado en masacres de Al Fasher

El Cairo, 19 may (EFE).- El grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) negó este martes que haya liberado a su comandante Fateh Abdulá Idris, alias "Abu Lulu" o el "Carnicero de Al Fasher", acusado de haber cometido matanzas contra civiles durante la captura de esta capital de Darfur del Norte, ubicada en el oeste de Sudán.

Las FAR calificaron en un comunicado de "rumores engañosos y afirmaciones falsas" las informaciones que circulan en medios de comunicación y redes sociales sobre la liberación de su comandante Abu Lulu y su regreso a los campos de batalla en la región de Kordofán.

PUBLICIDAD

"Ante esta campaña sistemática de desinformación y falsificación" por parte del Ejército regular sudanés, la dirección de las FAR "negó categóricamente los informes sobre su liberación" y aseguró "que estas afirmaciones carecen por completo de fundamento y forman parte de una campaña de propaganda maliciosa".

El grupo paramilitar señaló que tanto Abu Lulu como "individuos acusados ​​de cometer abusos y violaciones contra civiles en Al Fasher permanecen detenidos desde su arresto a finales de octubre de 2025 y no han salido de sus centros de detención".

PUBLICIDAD

Estos, añadió la nota, "serán presentados ante un tribunal militar especial establecido para abordar los abusos ocurridos durante los sucesos" en Al Fasher, garantizando así "la justicia y la rendición de cuentas de toda persona que resulte implicada en violaciones contra civiles".

El líder militar fue supuestamente detenido por las FAR tras la sangrienta captura de la ciudad de Al Fasher a finales de octubre del año pasado después de que su violenta actuación provocara un fuerte rechazo a escala mundial.

PUBLICIDAD

Sus acciones le valieron el apodo de el "Carnicero de Al Fasher", y fue condenado por varios países, así como el Consejo de Seguridad de la ONU, que el 24 de febrero le sancionó por violaciones de los derechos humanos.

La caída de esta ciudad, último bastión del Ejército sudanés en Darfur hasta el 26 de octubre de 2025, estuvo acompañada de denuncias de ejecuciones sumarias, asesinatos, violencia sexual, secuestros y otros crímenes de guerra por parte de ONG y organismos internacionales.EFE

PUBLICIDAD