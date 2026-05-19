Las exportaciones alimentarias registran cifras récord en 2025, pero caen un 9,6% en EEUU por aranceles

Las exportaciones de la industria española de alimentación y bebidas registraron ventas récord en 2025 tras alcanzar los 52.564 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 3%, mientras que se elevaron un 4,8% en volumen, logrando superar la tendencia de los últimos ejercicios, más intensos por la presión inflacionaria, según los datos del Informe Económico de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

En concreto, la balanza comercial mantiene superávit para el sector español que asciende a 14.805 millones de euros, un 8% inferior respecto a 2024. Por decimoctavo año consecutivo se alcanza un saldo comercial positivo, consolidando a los alimentos y bebidas como un gran motor comercial para España.

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Por mercados, la Unión Europea se mantiene como el primero destino con un tercio de las ventas, liderado por Francia, con un valor de 7.695 millones de euros y un crecimiento del 3,2%, y seguido por Italia con unas ventas de 6.483 millones de euros (3,1%), Portugal (6.244 millones de euros) y Alemania (3.150 millones de euros), cuyas exportaciones anotan una importante subida para ambos mercados del 8,2% y 8,8%, respectivamente.

Estados Unidos se mantiene como el primer destino fuera de la Unión Europea, aunque tras subir al cuarto puesto el pasado año cae éste al quinto en el ranking general, ya que las exportaciones se desplomaron un 9,6%, hasta los 3.041 millones de euros, debido a la ofensiva arancelaria de la Administración de Donald Trump, a la incertidumbre regulatoria y la evolución del tipo de cambio.

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"En Estados Unidos se ha producido una caída importante de casi el 10%, debido a los aranceles y a la inseguridad jurídica que afecta a las empresas", ha explicado García de Quevedo, que ha reiterado que este mercado es "irrenunciable" para la industria española.

Por su parte, Reino Unido permanece prácticamente estable (2.804 millones de euros), con un ligero descenso del 0,3%, en la séptima plaza, mientras que en el séptimo se sitúa China con unas ventas que alcanzaron los 1.706 millones de euros, un 4,5% menos, debido a la bajada de sus importaciones de la cabaña de porcino, junto al aumento de medidas proteccionistas y cargas burocráticas.

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Cierran el ranking Países Bajos (1.635 millones de euros), Bélgica (1.176 millones de euros), ambos mercados mejoran su peso hasta 2,3% y 8,6%, respectivamente- y Japón, en el número diez, que alcanza los 1.126 millones de euros, con un desplome del 13,7%, debido al impacto por la Peste Porcina Africana (PPA).

"Los primeros meses de 2026 han estado ralentizados, pero la crisis empezó en marzo y es pronto para ver el impacto que tendrá. Nos afecta más el incremento de costes, pero el impacto económico global sí nos preocupa, como los aranceles en Estados Unidos y la PPA por Japón. Las expectativas son estables respecto a Japón, creemos que no va a caer más de lo que está cayendo, mientras que EEUU depende de muchos factores, que nos crea sentimiento de mucha volatilidad e inseguridad jurídica, porque es un problema político", ha explicado García de Quevedo, que ha recalcado que España es una "potencia exportadora".

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Respecto a los productos más exportados, encabezan la lista la carne y los productos cárnicos (12.362 millones de euros), seguido de frutas y hortalizas preparadas y en conserva (6.954 millones de euros), aceite de oliva (4.838 millones de euros), pescados, crustáceos y moluscos (4.767 millones de euros), vino (2.975 millones de euros), productos de cacao, confitería y chocolate (2.964 millones de euros), alimentos lácteos (1.891 millones de euros), productos de panadería y pastas alimenticias (1.655 millones de euros), alimentación animal (1.546 millones de euros); té, infusiones y café elaborados (1.272 millones de euros) y productos de molinería, almidón y fécula, y productos amiláceos (1.152 millones de euros).

En este contexto, la industria alimentaria ha señalado como una oportunidad para el sector el impulso de nuevos acuerdos comerciales como el reciente de Mercosur, que ha entrado en vigor de forma provisional, o la actualización de vínculos comerciales ya existentes, como es el caso del recientemente anunciado entre la Unión Europea y México.

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"Estamos muy satisfechos con Mercosur, creemos que nos abre un mercado y tenemos gran capacidad, pero queremos que se tenga en cuenta a los sectores que se pueden ver más afectados", ha subrayado el director general de FIAB.