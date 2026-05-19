El ministro de Exteriores de Bolivia afirma que Paz no dejará la Presidencia y tacha la idea de "absurdo"

El ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, ha asegurado que "no va a haber una renuncia del presidente, Rodrigo Paz" pese a las marchas de miles de activistas sociales, indígenas y sindicalistas en el marco de la huelga general, calificando la idea de "absurdo".

"No va a haber una renuncia del presidente Rodrigo Paz, me ha parecido hasta absurdo que algunos medios de comunicación me llamen y me digan 'es verdad que ya va a haber la renuncia' que 'se está pensando en la salida del país', no va a renunciar, ni el presidente Rodrigo Paz ni su gabinete eso no va a suceder que quede bien claro a estos actores que se están movilizando", ha espetado Aramayo en declaraciones recogidas por el diario 'El Deber'.

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En este sentido, ha incidido en que "no se va a negociar ningún espacio de poder bajo presión, no se va a negociar el delito, el crimen". "Quienes están infringiendo este tipo de acciones van a tener que responder ante la norma; quienes quieran sentarse a negociar a la mesa de buena fe tienen que deponer actitudes y vamos a negociar", ha agregado.

El jefe de Exteriores ha abordado de este modo las demandas de miles de activistas sociales, indígenas y sindicalistas llegados este lunes del altiplano boliviano a La Paz, donde se han dirigido hacia la plaza Murillo, donde está el Palacio de Gobierno, con la intención declarada de forzar la dimisión del presidente Paz ante una sede blindada por efectivos militares y policiales.

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La capital del país ha sido así escenario de enfrentamientos durante casi cinco horas con gases lacrimógenos, dinamita, petardos, palos y piedras empleados por marchistas y policías, confrontaciones que han terminado cuando los activistas se han retirado hacia El Alto y el centro de la ciudad ha recuperado una cierta calma.

Sin embargo, las protestas han sumado su cuarta muerte con el fallecimiento de una persona que participaba en los bloqueos que mantienen cercada La Paz y la cercana ciudad de El Alto. Sobre su fallecimiento ha ofrecido explicaciones el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, quien ha alegado que "al correr, se cayó en una zanja que ellos mismos (los manifestantes) hicieron". "Se cayó en un hueco, fue así de paradójico, y ahí tuvo un golpe mortal y murió", ha apostillado.

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Poco antes, el portavoz presidencial José Luis Gálvez había identificado al fallecido como Alberto Cruz Chinche en un mensaje en el que remarcaba que "su deceso no fue por uso de arma letal o asfixia por gases", sino que "ni siquiera tuvo contacto con ningún miembro de las fuerzas del orden, ni policías ni militares".