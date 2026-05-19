Marcos urge al Gobierno a reducir un 10 % los gastos por la crisis energética

Bangkok, 19 may (EFE).- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, ordenó a todas las agencias gubernamentales reducir al menos un 10 % los gastos, como medida para afrontar la crisis energética y su impacto económico en el país, recogen este martes medios locales.

El dirigente expresó su preocupación por una posible "estanflación" -que combina el estancamiento del crecimiento económico y una alta tasa de inflación- en la economía filipina, en declaraciones realizadas a la prensa, informa hoy el canal ABS-CBN.

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"Di instrucciones para disminuir el 10 por ciento (en gastos) (...) Todas las agencias gubernamentales deben registrar esa cifra (de reducción), al menos un 10%, si no más", dijo el lunes en un acto con los medios.

Entre los gastos expuestos a recorte, el presidente filipino citó el mantenimiento -tales como reparaciones o servicios técnicos- y costos como el alquiler, limpieza o electricidad, entre otros.

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La economía filipina creció un 2,8 % interanual en el primer trimestre de 2026, según los datos publicados a principios de mes por el Departamento de Estadística, una leve desaceleración con respecto al trimestre anterior, que registró un crecimiento del 3%.

Marcos se mostró optimista respecto al crecimiento económico el resto del año, que no obstante el Fondo Monetario Internacional rebajó el pasado viernes al 4,1 %, del 5,6 % fijado en enero. Mientras, el Banco Asiático de Desarrollo proyecta una inflación del 4 % en el archipiélago filipino.

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El país, muy dependiente del combustible procedente del Golfo Pérsico, se ha muy visto afectado por los bloqueos en el estrecho de Ormuz a raíz del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

A finales de marzo, Marcos declaró el estado de emergencia energética ante el riesgo de desabastecimiento de hidrocarburos, lo que le permite tener un mayor margen de maniobra para tomar medidas de protección, como negociar compra directa de combustible y ordenar la reducción de gastos. EFE

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