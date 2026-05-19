Araqchi acusa a EEUU de presentar un "grave obstáculo" a la diplomacia con sus "contradicciones y excesos"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha denunciado que las "contradicciones y excesos" que atribuye a las autoridades de Estados Unidos constituyen un "grave obstáculo" para el diálogo diplomático entre Teherán y Washington, actualmente marcado por la suspensión anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de una nueva ofensiva militar.

"Las posturas y comportamientos contradictorios y excesivos de Estados Unidos constituyen un grave obstáculo para la diplomacia", ha manifestado Araqchi en una reunión en Irán con el ministro de Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, a quien ha reconocido reconocer los esfuerzos de Islamabad para "impulsar la diplomacia y prevenir la escalada de tensiones" pese a sus suspicacias con respecto a la Casa Blanca, según ha recogido su equipo en redes.

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De este modo, Araqchi ha afirmado que la entrada de Irán en el proceso diplomático para poner fin a la guerra "se basó en una postura responsable y a pesar de la fuerte desconfianza hacia el gobierno estadounidense".

"Es evidente que la República Islámica de Irán, si bien se toma en serio la diplomacia, no escatimará esfuerzos para reforzar sus preparativos en defensa de la seguridad y los intereses nacionales de Irán", ha advertido.

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Asimismo, el jefe de la diplomacia iraní ha reclamado a la comunidad internacional la exigencia de "responsabilidades" a Estados Unidos e Israel, a quien debe "castigar por cometer el crimen de agresión y otros crímenes de lesa humanidad", citando en concreto el bombardeo contra una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, donde murieron más de 150 personas, mayoritariamente menores, en el primer día de la ofensiva desatada el 28 de febrero contra el país asiático.